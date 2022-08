Une fois n’est pas coutume, une journée de Ligue 1 Uber Eats a lieu en milieu de semaine ! Ce mercredi 31 août, nous assistons à la cinquième journée du championnat de France de football, avec notamment un match entre Toulouse et le PSG. Toulouse - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est un choc des extrêmes qui a lieu ce mercredi 31 août pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats. Il y a encore quelques semaines, Toulouse était encore en Ligue 2 BKT. À l’issue d’une saison réussie, le TFC a fini champion de seconde division. Le début de saison 2022/2023 dans l’élite est bon pour Toulouse qui compte deux nuls, une victoire et une défaite en championnat.

Dixième du classement général, Toulouse dispose d’une attaque performante avec déjà 7 buts au compteur. Ce mercredi soir, Toulouse accueille le PSG au Stadium. Leader de L1, le PSG a connu son premier accroc le week-end dernier. Après avoir déroulé lors des trois premières journées avec des victoires 0-5, 5-2 et 1-7, le PSG a été tenu en échec 1-1 à domicile par l’AS Monaco. Toulouse - PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ce mercredi 31 août ?

