Toulouse-PSG: l'analyse d'Ousmane Dembélé pour sa première apparition parisienne

Entré à l'heure de jeu de Toulouse-PSG (1-1), l'international français Ousmane Dembélé a regretté de ne pas avoir su plier le match quand il en a eu l'occasion. "On a perdu des ballons bêtes, c'est frustrant", a-t-il également souligné au micro de Canal+ après le match nul (1-1) du PSG à Toulouse.

Son entrée en jeu aurait pu faire basculer le destin de cette rencontre. Pour sa première apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a semé quelques promesses. En l’espace de quelques minutes, il aura donné le tournis aux Toulousains, des caviars à ses partenaires, et a même été tout proche d’inscrire son premier but. Paris menait alors 1-0 grâce à Kylian Mbappé, mais le club de la capitale s’est fait rejoindre au score en fin de match (1-1).

Car si Paris a changé de visage sur le plan offensif, après l’entrée en jeu de Mbappé et Dembélé, le collectif a aussi perdu cet équilibre cher à Luis Enrique, qui n’a pas manqué de le souligner au micro de Canal+. Satisfait de ses débuts, Ousmane Dembélé a précédé son entraîneur sur le constat, indiquant que le point du nul était "frustrant".

Luis Enrique sévère avec son équipe

"Je pense qu'on avait la maîtrise du match, a-t-il estimé sur Canal+Foot. On a perdu des ballons bêtes, qu'on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. C'est encore sur les petits détails... je peux mettre le deuxième but et à 2-0, le match est plié. L'arbitre a été un peu gentil sur les dix dernières minutes mais ça ne vient pas de lui, ça vient surtout de nous. C'est frustrant, on avait la maîtrise à 1-0, on emmenait le ballon assez facilement dans la surface, revenir avec un point c'est rageant." Encore en rodage, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas gagné cette saison, la faute à un déficit d’efficacité dans la surface adverse.

Mais le PSG a obtenu des occasions de tuer la rencontre, et surtout, comme face à Lorient une semaine plus tôt, il n’a presque rien concédé à son adversaire. Pas de quoi satisfaire Luis Enrique pour autant. "En deuxième période, à part le but, on a perdu le contrôle, on n'a pas assez bien joué au ballon. On a commencé à être moins bien sur les transitions (...) Oui il nous a manqué du contrôle, surtout à 1-0. L'objectif n'est pas d'aller d'un but à l'autre, ce n'est pas ce que je demande. Les deux ou trois occasions qu'on a eues, on n'a pas eu de chance et on a encaissé un penalty. L'équipe est encore loin de ce que je souhaite, surtout offensivement. On va continuer (...) Si on veut une équipe compétitive en championnat et en Ligue des champions, on ne peut pas faire ça."