Toulouse: un différend avec l'épouse de Comolli parmi les raisons du départ de Montanier?

Selon Les Violets et La Dépêche, des frictions sur le plan sportif mais aussi avec une dirigeante du club, qui est aussi l'épouse du président Damien Comolli, ont abouti au départ de Philippe Montanier.

Comment expliquer ce départ surprise? Malgré une Coupe de France et une 13e place loin de la zone de relégation en Ligue 1, Philippe Montanier a été débarqué mercredi de son poste d'entraîneur du Toulouse FC avec un laconique communiqué d'annonce tenant en deux phrases. Pour comprendre, quelques éléments de réponse sont données par Les Violets et par La Dépêche.

Selon les deux médias, l'une des causes de la rupture est la mauvaise relation qu'avait Philippe Montanier avec Selinay Gürgenç, responsable de la stratégie sportive du club et qui est aussi l'épouse du président Damien Comolli. D'après Les Violets, la dirigeante "ne cachait plus ses doutes" vis-à-vis du coach. Pour La Dépêche, il s'agissait d'un "euphémisme" que de dire qu'il n'y avait "pas d'atomes crochus" avec le technicien et une partie de son staff.

Objectif manqué et approche différente

Pour autant, ce différend n'expliquerait pas tout. La fin de cette aventure serait aussi la conséquences des réticences de Philippe Montanier par rapport à l'utilisation de la data au sein du club, alors qu'il s'agit du coeur du projet porté par le président. Il paierait aussi un échec sportif, celui de ne pas avoir rempli l'objectif fixé par Damien Comolli de finir 10e ou 11e. Toujours dans ce domaine, la gifle 6-1 infligée par l'OM au Vélodrome aurait bien failli provoquer un renvoi dès le mois de janvier.

Carles Martinez Novell, adjoint de Philippe Montanier depuis l'hiver dernier, a été choisi par Damien Comolli pour reprendre les rênes de l'équipe, censée disputer la Ligue Europa si l'UEFA ne l'en empêche pas compte tenu des liens de l'actionnaire avec l'AC Milan.