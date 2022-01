"Tout le monde veut venir au PSG", estime Sergio Ramos

Sergio Ramos (35 ans) se réjouit d’avoir rejoint le PSG l’été dernier après la fin de son aventure avec le Real Madrid, qu’il retrouvera en 8es de finale de la Ligue des champions (sur RMC Sport).

Débarrassé de ses blessures, Sergio Ramos (35 ans) semble avoir enfin lancé son aventure avec le PSG. Et le défenseur espagnol ne regrette pas son choix d’avoir prix la direction de la capitale française après 16 ans au Real Madrid (2005-2021), qu’il a quitté libre l’été dernier. Dans une vidéo promotionnelle du PSG pour son sponsor Qatar Airways, le champion du monde 2010 évoque son arrivée à Paris parmi d’autres thèmes comme sa jeunesse ou les meilleurs souvenirs de sa carrière.

"L’accueil a été extraordinaire"

"J’avais déjà eu des contacts avec Messi, avec Navas, on en avait déjà parlé avant, explique l’ancien joueur de Séville. J’ai parlé avec Neymar aussi et d’autres joueurs. L’accueil a été extraordinaire et donc l’adaptation est plus facile. Ça a été excitant, émouvant, compliqué aussi parce qu’il y a eu de nombreuses années à Madrid."

Après avoir longtemps espéré une prolongation au Real, il a finalement tourné la page et savoure. "C’est un projet sportif unique, j’ai beaucoup profité en famille, avec mon frère lors des premiers jours, ajoute-t-il. Il fallait du temps pour nous adapter, notamment au niveau scolaire et dans la recherche d’une nouvelle maison. Et puis je suis optimiste et j’aime les défis."

"C'est l'équipe à battre"

Il conclut en soulignant que le projet est difficile à refuser, avec cette quête de faire grandir le club. "C’est une grande équipe, elle n’a pas beaucoup d’années d’histoire, mais elle a un projet unique et tous les joueurs veulent aujourd’hui venir au PSG, explique Ramos. C’est l’équipe à battre pour le projet, pour tous les joueurs qui sont venus. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain, on est dans une bonne dynamique et on aspire à gagner tous les titres. J’ai toujours la même ambition et je veux continuer à gagner."

Arrivé au PSG avec un genou fragile, Ramos a dû retarder ses débuts parisiens en raison d’une blessure au mollet. Il a finalement disputé son premier match le 28 novembre à Saint-Etienne (1-3) avant d’attendre le mois suivant pour enchaîner à Lorient. Il compte cinq apparitions toutes compétitions confondues et veut monter en puissance avant le 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain (21h, sur RMC Sport).