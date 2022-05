Trophées UNFP: le message sympa de Genesio pour Pochettino

Elu meilleur entraîneur de Ligue 1 pour la saison 2021-2022, Bruno Genesio a adressé un message sympa à Mauricio Pochettino, sacré champion de France avec le PSG mais pas nommé pour cette récompense.

Bruno Genesio a obtenu une belle reconnaissance de ses pairs en étant élu meilleur entraîneur de la saison 2021-2022 de Ligue 1, dimanche lors des Trophées UNFP. Le technicien du club breton est récompensé pour le jeu très plaisant et offensif de son équipe, actuellement 4e de Ligue 1 et qui jouera sa qualification européenne lors de la dernière journée à Lille. Au moment de recevoir ce trophée, l’ancien Lyonnais a eu un mot sympa pour Mauricio Pochettino, sacré champion de France avec le PSG mais absent des nommés.

"Je sais la difficulté de gagner un titre"

"Pochettino est champion de France, je sais la difficulté de gagner un titre, a-t-il confié lors de son discours. Je veux partager ce trophée avec les propriétaires du Stade Rennais (la famille Pinault), qui ont énormément œuvré pour le développement du club. Merci pour leur confiance. J'ai une pensée pour mon président, Nicolas Holveck (atteint d'un cancer, ndlr) qui joue un match plus difficile, je sais que tu vas le gagner." La salle a applaudi à l’évocation du dirigeant avant que le coach n’adresse un mot pour ses joueurs et ses proches.

Julien Stéphan (Strasbourg), Jorge Sampaoli (Marseille), Christophe Galtier (Nice) et Antoine Kombouaré étaient aussi nommés pour cette récompense. Mauricio Pochettino est devenu le deuxième entraîneur champion de France à ne pas figurer parmi les finalistes depuis Alain Perrin en 2008 avec Lyon.



L’Argentin avait réagi avec ironie à cette absence la semaine dernière. "Non, je n'ai pas d'avis sur le sujet, avait-il confié. Je n'avais pas non plus d'opinion à ce sujet quand j'ai figuré sur la liste des trois meilleurs entraîneurs du monde avec Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est un fait, il n'y a pas grand-chose à dire."