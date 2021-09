Ligue 1: Adil Rami "pas surpris" par l'OM, mais "ça va se compliquer"

Devenu défenseur de l'ESTAC, Adil Rami a dit ne pas être surpris par le bon début saison de l'OM, connaissant les méthodes de Jorge Sampaoli. Mais l'ancien Marseillais est méfiant pour la suite.

Adil Rami suit de près son ancien club. L’ancien défenseur de l’OM, qui s'est engagé il y a quelques semaines en faveur de l'ESTAC, a confié à Prime Vidéo ne pas être étonné par l’excellent début de saison des joueurs marseillais, toujours invaincus en Ligue 1. Mais il est méfiant pour la suite. "Je ne suis pas surpris parce que généralement, les premières saisons avec un nouvel entraîneur, ça part bien, mais ça se complique par la suite lors de la deuxième année", a d'abord expliqué Adil Rami.

Le champion du monde 2018 a connu les méthodes de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli alors qu’il évoluait au Séville FC (entre 2016 et 2017). Et prévient les joueurs phocéens: "Je connais Sampaoli et c'était la même chose avec Séville. Là où ils vont devoir être forts, c'est physiquement et athlétiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence là toute la saison. C'est beaucoup d'efforts, de travail, de cardio... Et ils ont beaucoup de matchs parce qu'ils sont en Europa League. C'est un beau début de saison, tant mieux pour eux, mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison."

L’OM est pour l’instant deuxième du championnat, derrière le PSG, qui compte cinq points d'avance et un match de plus après sa victoire face à l'OL dans le dernier rendez-vous de la 6e journée de Ligue 1. Les Marseillais comptent un match de retard avec la partie à rejouer le 27 octobre contre Nice. Cumulant quatre victoires et un match nul, les hommes de Sampaoli ont tout de même connu un coup d’arrêt en Ligue Europa jeudi dernier contre le Lokomotiv Moscou, en faisant match nul (1-1) malgré la supériorité numérique.