Troyes-OM: Sampaoli trouve une excuse à la contre-performance marseillaise

Le coach de l’OM, Jorge Sampaoli, n’a pas semblé abattu par le match nul concédé par ses joueurs à Troyes ce dimanche, expliquant cette contre-performance par l’enchaînement des matchs.

Marseille a gâché une belle opportunité d’asseoir sa place de dauphin du Paris Saint-Germain en laissant deux points à Troyes (1-1). L’OM s’est fait rejoindre dans les derniers instants de la rencontre par le promu. "Je pense qu'on contrôlait le match (jusqu'à l'égalisation), a estimé Jorge Sampaoli. Pour nous c'était un match très difficile car on revenait d'un voyage très long mais malgré tout on le contrôlait bien. Malheureusement, sur une des dernières actions, ils ont égalisé."

"Du mal à produire du jeu"

Les Marseillais n’ont quasiment plus été dangereux de la rencontre après l’ouverture du score de Dimitri Payet sur penalty. "C'était un énorme effort de disputer un nouveau match à très haute intensité et on savait que ça allait être dur. Pourtant, on a été très proche d'obtenir un bon résultat, on aurait pu gagner tranquillement ce match. Mais le plus important, c'est que les joueurs ont tout donné sur le terrain", a tenté d’expliquer Sampaoli, sans parvenir à convaincre ses détracteurs, et ils sont nombreux.

La triste prestation marseillaise ne devrait pas faire taire les critiques de plus en plus récurrentes sur le jeu de l’OM. La rencontre de ce soir a encore été marquée par le faible nombre d’occasions franches. "On a eu du mal à produire du jeu avec cet enchaînement de matchs. Mais c'est ponctuel, et c’est aussi lié au long voyage que l'on a fait, a insisté Jorge Sampaoli en conférence de presse. On a eu du mal à jouer et on a un peu laissé le ballon à notre adversaire. Maintenant on va avoir une semaine complète pour travailler et s'améliorer en vue du prochain match."