OM: Sampaoli avoue que la forme de Mandanda lui rend "la tâche difficile"

Les deux bon matchs de Steve Mandanda contre Qarabag compliquent la tâche au staff de l’OM, a avoué Jorge Sampaoli en conférence de presse ce samedi. Sans donner plus de précision sur un éventuel turnover, le coach argentin se réjouit de pouvoir compter sur deux gardiens de haut niveau.

Les récentes performances de Steve Mandanda dans les buts de l’OM donnent vraisemblablement quelques maux de tête à Jorge Sampaoli et au staff marseillais. Présent en conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement des Phocéens à Troyes pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 (dimanche à 17h05), le coach argentin est revenu sur les deux derniers matchs de Steve Mandanda, très bon à l’aller comme au retour contre Qarabag en barrage d’Europa League Conference.

“Steve reste sur deux très bonnes prestations, ça nous rend la tâche difficile”, a avoué le technicien argentin, qui a fait de Pau Lopez son gardien numéro 1 depuis plusieurs mois, sans jamais le reconnaître. "Mais ça nous rend heureux de le voir comme ça. Ça nous donne la possibilité de faire un turnover dans les buts sans aucun problème.”

"Il n'y a pas une compétition pour l'un ou pour l'autre"

Tout en précisant une nouvelle fois que la concurrence est “très saine” entre Mandanda et Lopez, Sampaoli refuse toujours d'instituer une hiérarchie claire entre ses deux portiers. “Il n'y a pas une compétition pour l'un ou pour l'autre. S'ils arrivent à garder ce niveau dans le temps, il n'y aura aucun souci, que ce soit pour la Ligue 1 ou la C4, on pourra choisir entre les deux."

Quoi qu’il en soit, Mandanda a profité de cette parenthèse européenne pour rappeler qu’il ne fallait pas l’enterrer. Déjà, après le match aller contre Qarabag, ses partenaires avaient été conquis. "On ne doute plus de Steve, ce n'est plus d'actualité”, avait lâché Dimitri Payet au micro de Canal+. “Je ne suis pas surpris par son match parce que je le vois tous les jours à l'entraînement, c'est un grand professionnel, une légende du club”, ajoutait de son côté Pol Lirola en conférence de presse. Une légende qui n’a, vraisemblablement, pas envie de faciliter les choix de son entraîneur.