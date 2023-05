Troyes-PSG: des fumigènes jetés sur la pelouse interrompent la rencontre

La rencontre de la 34e journée de Ligue 1 entre Troyes et le Paris Saint-Germain a été interrompue quelques instants après l'utilisation d'engins pyrotechniques, jetés sur la pelouse par des supporters.

La rencontre entre Troyes et le Paris Saint-Germain a été interrompue quelques instants au stade de l’Aube en raison de la présence de fumigènes sur la pelouse. Les engins pyrotechniques ont été lancés devant le but de Gianluigi Donnarumma par des supporters troyens selon divers témoignages.

Des slogans "liberté pour les ultras" se sont fait entendre en début de match, en provenance de l'extérieur du stade. Et pour cause, plus d’une centaine de supporters parisiens, membres du Collectif Ultras Paris, patientaient devant le stade de l’Aube, encadrés par les forces de l’ordre, espérant pouvoir pénétrer dans l’enceinte avant le coup d’envoi de la rencontre.

Des fumigènes lancés sur la pelouse lors de Troyes-PSG © Capture écran Prime Video

Le PSG a bloqué les places du CUP

Privés de match par le PSG après les manifestations devant le domicile de Neymar, les ultras parisiens ont fait le déplacement à Troyes, en vain. La majorité des membres du Collectif Ultras Paris ont même été bloqués à hauteur d’un péage. Cinq bus avaient pris la direction de l’Aube en milieu d’après-midi. La centaine de supporters présents à l’extérieur du stade s’y est rendue par d’autres moyens.

La rencontre a rapidement repris après une courte interruption qui a tout de même obligé le speaker du stade à s’emparer du micro pour avertir des conséquences en cas de nouvelle interruption. Le Paris Saint-Germain a pris les devants grâce à un but opportuniste de Kylian Mbappé (8e). Sous la pression de Lens, le PSG doit l'emporter pour conforter son avance en tête de la Ligue 1 à quatre journées de la fin.