PSG: la défense appuyée de Donnarumma pour Galtier

Gianluigi Donnarumma (24 ans), le gardien du PSG, a pris la défense de Christophe Galtier, son entraîneur ciblé par de nombreuses critiques qui ne plaisent pas à l’effectif parisien, selon l’Italien.

Malgré trois buts encaissés lors de la nouvelle déroute face à Lorient (1-3) dimanche, Gianluigi Donnarumma (24 ans) a été l’un des meilleurs parisiens de la rencontre. Il est aussi le seul joueur à s’être exprimé face à la presse, avec Marquinhos qui a parlé à Canal+. Et le gardien italien en a profité pour prendre la défense appuyée de Christophe Galtier au nom de tout l’effectif.

"Il y a beaucoup de critiques sur le coach qui ne nous plaisent pas"

"Tout le monde est avec le coach, nous sommes tristes de la situation actuelle mais nous sommes proches de lui, a lancé l’international italien (52 sélections). Mais on travaille parce que gagner le championnat pour nous c’est important. On est tous avec le coach, avec beaucoup d’envie, parce qu’on sait qu’on doit gagner pour lui. Il y a beaucoup de critiques sur le coach qui ne nous plaisent pas. On doit rester tous unis pour gagner le championnat."

L’ancien joueur de l’AC Milan, qui vit sa deuxième saison à Paris, a également confié sa grande frustration face à la situation de l’équipe, battue trois fois lors des six derniers matchs et désormais sous la menace de Marseille, 2e à cinq points. "Aujourd’hui c’est difficile de parler, nous étions très énervés dans le vestiaire, a ajouté Donnarumma. Demain (ce lundi, ndlr) nous allons nous remettre au travail à l’entraînement tous ensemble. Mais aujourd’hui c’est difficile de parler à chaud, je n’ai pas envie de dire quelque chose que je regretterai après. On va parler ensemble, voir ce qui n’a pas marché et gagner tous les matchs qu’il reste pour finir champion."

A l’issue de cette nouvelle défaite, Christophe Galtier a pointé du doigt la suffisance de son équipe, mais aussi certains joueurs "en-deçà de leur niveau". Marquinhos, capitaine parisien, s’est lui alarmé face à la menace de voir le titre filer entre les mains du PSG.