Troyes-PSG : Paris met la pression au CUP pour empêcher le déplacement dans l'Aube

En fin de matinée ce dimanche, le PSG a envoyé un mail aux 450 membres du Collectif Ultras Paris pour annuler officiellement leur déplacement à Troyes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1.

Les Ultras ne sont pas conviés à Troyes. Ce samedi, le PSG a décidé de bloquer les 450 billets des membres du Collectif Ultras Paris qui avaient prévu de faire le déplacement dans l'Aube, pour un match de la 34e journée de Ligue 1. Cette décision est une sanction du club suite aux insultes des supporters devant la maison de Neymar mercredi dernier.

>> Troyes-PSG: les infos en direct

"Il n'y a pas lieu de vous déplacer"

Au PSG, on a trouvé que ces actes étaient intolérables. Pour les dirigeants, toutes les valeurs de respect ont volé en éclats. Les membres du CUP avaient quand même décidé de se donner rendez-vous ce dimanche après-midi pour un départ en bus. Mais en fin de matinée, le club a envoyé un mail aux 450 membres qui devaient se rendre à Troyes pour leur indiquer que le déplacement était annulé.

Les billets des supporters seront tous remboursés. "En conséquence il n'y a donc pas lieu de vous déplacer", conclut ce mail du service billetterie. Est-ce que certains supporters se rendront quand même sur place? Cela est fort probable. Si tel est le cas, c'est à la préfecture de l'Aube de prendre le relais.

Leader du championnat avec trois points d'avance sur Lens, le PSG n'a plus le droit à l'erreur en cette fin de saison. Dimanche dernier, Lionel Messi et ses coéquipiers étaient tombés à domicile (3-1) face à Lorient. Le lundi, l'Argentin s'envolait en Arabie saoudite dans le cadre d'un séjour promotionnel. Sanctionné deux semaines, le champion du monde 2022 ne sera pas présent non plus à Troyes ce dimanche.