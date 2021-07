Un maillot de Zidane de France-Brésil 98 vendu 100.000 dollars aux enchères

Un maillot de Zinedine Zidane préparé pour la finale de la Coupe du monde 1998 entre la France et le Brésil a été vendu à plus de 100.000 dollars lors d'une vente aux enchères

Un des maillots confectionnés pour Zinedine Zidane en vue de la finale de la Coupe du monde 1998 a été vendu à plus de 100.000 dollars à Los Angeles, moins qu'un vieux maillot de LeBron James, parti contre un demi-million de dollars, a annoncé la maison Julien's Auctions. Même si le maillot a été authentifié par la Fifa et par Adidas, la maison d'enchères, contactée par l'AFP, n'a pas été en mesure de dire s'il avait été ou non porté par le meneur de jeu français durant la rencontre remportée 3-0 par la France contre le Brésil, notamment lors de la première mi-temps où il avait inscrit deux buts décisifs.

Le maillot de Zidane de France-Brésil 98 vendu 100.000 euros © Capture Julien's Auctions

En octobre 2018, une société d'enchères parisienne, Coutau-Bégarie, avait dû retirer à quelques jours de la vente un maillot présenté comme celui porté par Zidane durant la finale, en raison de doutes sur son authenticité. Le modèle vendu dimanche l'a été pour 108.800 dollars (soit un peu plus de 92.000 euros) par Julien's Auctions, qui l'estimait entre 80.000 et 120.000 dollars. Il ne s'agissait pas de la pièce la plus chère de la collection. Il a fait l'objet d'une seule enchère.

Un maillot de l'équipe de France porté par Michel Platini "au début des années 1980" a également été vendu pour 7.500 dollars après avoir l'objet de huit enchères. Il y avait aussi de nombreux maillots ou objets (chaussures) d'actuel ou anciens joueurs du PSG (Zlatan Ibrahimovic, David Luiz, Javier Pastore, Kylian Mbappé). Des maillots portés par Karim Benzema, Olivier Giroud et... Valère Germain (un maillot porté lors d'un match de Coupe de France entre Monaco et le PSG en 2014-2015, vendu 100 dollars) figuraient également parmi de nombreux lots du monde du football.

Un maillot de LeBron James vendu plus de 500.000 dollars

Pour cette vente, qui se déroulait ce week-end à Beverly Hills et en ligne, Julien's Auctions avait estimé entre 400.000 et 600.000 dollars la valeur d'un très vieux maillot de la star du basket LeBron James, qu'il portait quand il avait fait pour la première fois la Une du magazine "Sports Illustrated" en 2002, alors qu'il était encore lycéen. Finalement, il est parti contre 512.000 dollars, battant le précédent record versé pour un maillot de lycéen, en l'occurence celui porté en Terminale par l'ex-président Barack Obama qui avait flirté avec les 200.000 dollars.

Le maillot de LeBron James vendu plus de 500.000 dollars © Capture Julien's Auctions

Deux tenues des Los Angeles Lakers portées par Kobe Bryant, disparu dans un tragique accident d'hélicoptère en janvier 2020, ont été vendues 96.000 et 75.000 dollars. Elles remontaient à sa saison de rookie (1996-97). Le maillot de Zidane, où figure la mention "Brésil France 12-07-98" brodée sur le torse, était exposé à Zurich (Suisse) au musée de la Fifa, qui l'avait reçu en prêt en 2017 de la part de son propriétaire, un collectionneur, avant de le lui rendre récemment.

"Durant cette période, l'objet a été rééxaminé par l'équipe de collection du musée, qui a conclu qu'il s'agissait bien d'un authentique maillot de la finale", a indiqué la Fifa à l'AFP. Mais "durant cet examen, le musée de la Fifa n'a pas trouvé de preuve que le maillot a été porté durant la rencontre", a-t-elle aussi indiqué. Plusieurs maillots avaient été préparés pour la rencontre, trois selon Julien's Auctions.