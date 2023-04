Violences et insultes racistes après OL-OM: Oudéa-Castéra dénonce des "agissements abjects"

Cinq jours après les incidents survenus en marge de la rencontre de Ligue 1 entre l'OL et l'OM, Amélie Oudéa-Castéra a condamné ce vendredi les "agissements abjects" qui ont eu lieu aux abords du Groupama Stadium. La ministre des Sports demande une "tolérance zéro" face aux insultes racistes et violences physiques.

Une réaction gouvernementale après les incidents en marge de la rencontre de Ligue 1 dimanche dernier entre l'OL et l'OM. Après la victoire phocéenne (2-1), des scènes de violence ont été observées et filmées à l'extérieur du Groupama Stadium, où des insultes racistes ont aussi été proférées.

Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra a dénoncé ce vendredi des "agissements abjects" qui "n'ont AUCUNE place dans nos stades, ni à leurs abords." "Le gouvernement français est plus que jamais mobilisé pour les combattre: la loi sur les Jeux olympiques de Paris prévoit que leurs auteurs fassent désormais l'objet d'une interdiction judiciaire de stade systématique, a ajouté la responsable politique. Tolérance zéro."

L'OL a déploré les violences et les propos inacceptables

Sur la vidéo, un groupe d'individus est aperçu en train de s'en prendre physiquement à plusieurs personnes. "Bande de nègres". "Oh, tu n’es pas chez toi, sale nègre", peut-on entrendre également. Une enquête de police a été ouverte dans la foulée. "Ce déchaînement de violence raciste est intolérable. Les instances sportives doivent agir fermement pour bannir ces comportements", a déclaré Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalite des chances.

"J'ai demandé à la DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT) de participer aux travaux de l’instance nationale du supportérisme du ministère des Sports", a également fait savoir Isabelle Rome.

De son côté, le secrétaire général de SOS Racisme, Hermann Ebongue, a appelé l'OL "à prendre ses responsabilités" et "faire le ménage" dans ses tribunes. Le club lyonnais a déploré ces violences et les propos inacceptables entendus dans la vidéo, incitant par ailleurs les victimes à porter plainte au commissariat.