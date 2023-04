Agressions et insultes racistes après OL-OM: ce qu'il s'est passé selon la vidéosurveillance et le stadium manager

Interrogé par BFM Lyon, Xavier Pierrot, stadium manager de l’OL, a retracé la chronologie de la violente bagarre qui a éclaté à la sortie du Groupama Stadium en marge de l’Olympico contre l’OM. Selon les images de vidéosurveillance, des affrontements ont d’abord éclaté en tribune à la suite d’un chambrage marseillais, avant de se poursuivre à l’extérieur du stade.

L’analyse de la vidéosurveillance permet de comprendre un peu plus comment l’après-match d’OL-OM, dimanche soir, a sombré dans la violence. Interrogé par BFM Lyon, Xavier Pierrot, stadium manager, a retracé la chronologie des faits survenus à l’extérieur du Groupama Stadium et qui ont provoqué l’indignation générale depuis le partage d'une vidéo particulièrement violente sur les réseaux sociaux.

"Ça a débuté juste après le deuxième but de l’Olympique de Marseille. Des supporters marseillais étaient présents à l’intérieur du stade mais à l’extérieur du secteur visiteurs. Ils ont fortement exprimé leur joie - voire un peu plus - vis-à-vis des supporters lyonnais qui étaient situés en-dessous d’eux en tribune", retrace Xavier Pierrot.

>> Toutes les infos après OL-OM EN DIRECT

"Un affrontement entre deux bandes" débuté après "un chambrage" marseillais

"Le fait déclencheur est à ce moment-là le chambrage des supporters marseillais qui n’auraient pas dû être là car un arrêté préfectoral avait été pris. S’en suivent différents affrontements entre ce groupe d’individus - au nombre de sept - et un groupe d’individus supporters lyonnais, au nombre de 15. On voit une partie de ces affrontements sur les réseaux sociaux, qui est à la toute fin, où ce groupe de supporters marseillais se fait agresser, taper sur le podium (le parvis, ndlr). Mais c’est bien un affrontement entre les deux bandes qui se termine sur le podium."

Selon le récit du stadium manager lyonnais, l’homme que l’on aperçoit en train d’être roué de coups sur une vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux a donné le premier coup à l’intérieur du stade. "Ça a démarré d’abord en tribune où les coups sont réciproques, ce sont deux bandes de 7 et de 15 qui s’affrontent, répète Xavier Pierrot. Mais sur le podium, c’est ce supporter qui saute - pour être très précis - sur les supporters lyonnais en premier."

Le supporter marseillais, originaire de Lorient, va porter plainte

Il n'empêche: dans les séquences diffusées sur les réseaux, c'est bien le supporter en question qui se fait "tabasser", en situation d'infériorité numérique. Séquences dans lesquelles on entend plusieurs insultes et propos clairement racistes. Ce que condamne le stadium manager. "A l’écoute des bandes sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend des propos racistes qu’on ne peut pas tolérer. Nous avons déjà alerté le procureur de la République, indique Xavier Pierrot. Les images seront données aux forces de l’ordre, une enquête est en cours. Nous, on invite tout supporter lyonnais ou marseillais qui a assisté à la scène ou reçu des coups à porter plainte pour que justice soit faite et condamner les individus qui ont agi de cette façon ou qui ont tenu des propos à caractère raciste."

Selon nos informations, l’homme roué de coups sur la séquence diffusée sur les réseaux sociaux est un supporter marseillais qui habite à Lorient. Il va prochainement porter plainte, tandis que SOS Racisme compte se porter partie civile. Selon une source proche du dossier, ce supporter ainsi que ses six amis n'étaient pas alcoolisés au moment des faits. Il lui a été délivré trois jours d’incapacité totale de travail (ITT).