Ligue 2: Nîmes dit adieu au stade des Costières en faisant tomber le leader Bordeaux

Une page se tourne au Nîmes Olympique. Les Crocos ont disputé ce samedi leur dernier match aux Costières avant la destruction du stade. Ils ont fini en beauté, avec une victoire de prestige contre Bordeaux, leader de Ligue 2.

Nîmes fait coup double pour sa dernières aux Costières. Opposé à Bordeaux,le Nîmes Olympique s'est imposé 1-0, décrochant la victoire et sortant par la même occasion de la zone rouge. Une victoire qui donne un peu d'air, avant d'en changer.

Après 23 ans aux Costières, Nîmes lui a dit adieu ce samedi, en y disputant son dernier match. Le stade est destiné à être détruit, et une enceinte flambant neuve est en construction, le stade Nemausus. Nîmes évoluera en attendant au stade des Antonins, un antre provisoire dont la capacité avoisinera les 8.000 places.

Beaucoup d'émotions

Même si l'atmosphère n'était pas idéale pour dire adieu à son stade, alors que le club étai relégable et que la relation entre le président et le principal groupe de supporters, les Gladiators 1991 est plus que tendue, les joueurs ont rempli leur part du contrat. Ils s'imposent 1-0 grâce à un but de Nguessan en début de match.

"C'est important pour le peuple nîmois. Dans une opération maintien, on redresse la barre (...) C'est important pour tous ces gens qui vont au stade depuis 33 ans. C'est important de communier avec un public si nombreux", a réagi l'entraîneur Nicolas Usaï à l'issue du match.

Certains supporters garderont un souvenir des Costières à vie, comme un monsieur qui est reparti du stade avec...un siège, comme le montrent ces images de BeINSPORTS.