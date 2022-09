Ligue 2: Nîmes trouve un accord avec ses supporters, qui vont pouvoir retourner au stade

La situation était devenue intenable entre le Nîmes Olympique et ses supporters. Elle semblait même avoir atteint le point de non retour après la réunion catastrophique de samedi dernier. Finalement, et contre toute attente, les deux parties ont annoncé avoir trouvé un accord.

Fin de la guerre entre Nîmes et ses supporters. La situation était devenue chaotique, et le point de non retour semblait avoir été atteint. Finalement, le club et ses supporters ont réussi à se mettre d'accord: "Le Nîmes Olympique est heureux de vous annoncer qu'un accord a été trouvé avec l'association 'Gladiators Nîmes 1991'" a écrit le club dans un communiqué publié ce matin.

Une nouvelle confirmée cinq minutes plus tard par l'association de supporters: "après de longs mois de lutte, nous annonçons avec joie que nous sommes arrivés à un premier accord avec le Nîmes Olympique." Le communiqué indique que le club s'est engagé à laisser les supporters entrer au stade de Costières avec l'ensemble du matériel de l'association (tambours, bâches...) En contrepartie, les supporters s'engagent à avoir une attitude irréprochable.

Si l'association précise que l"accord n'éclipse en rien" les "nombreuses divergences", elle salue la "main tendue" du club pour permettre aux supporters de dire "adieu aux Costières".

Nîmes évoluera pour la dernière fois au stade des Costières le 5 novembre contre Bordeaux. L'enceinte doit ensuite être détruite. Le Nîmes Olympique devrait évoluer temporairement au Stade des Antonins, avant de déménager dans une nouvelle enceinte.

Le projet de nouveau stade porté par Rani Assaf, est estimé à 250 millions d'euros. Il prévoit notamment un hôtel 4 étoiles et des bureaux. Il devrait sortir de terre en 2026.

Un conflit qui durait depuis des mois

Le conflit entre le club et ses supporters durait depuis de longs mois. Il avait débuté à l'été, lorsque le club avait décidé d'augmenter considérablement le prix des places. Nîmes venait pourtant d'être relégué en Ligue 2.

S'en sont suivies de longues joutes verbales et la situation n'a cessé de se tendre. A tel point que les supporters ont décidé de boycotter plusieurs rencontres, privés de nombreux droits fondamentaux. Une réunion de crise organisée samedi dernier a tourné au fiasco, avant finalement qu'un accord ne soit trouvé. Si la situation n'est pas encore réglée, ce cessez-le-feu devrait permettre à toutes les parties de dire adieu aux Costières comme il se doit.