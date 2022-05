AC Ajaccio: Christian Leca quitte la présidence du club

Quelques jours après l'officialisation du retour de l'AC Ajaccio en Ligue 1, Christian Leca a annoncé qu'il quittait la présidence du club corse. Il l'avait annoncé à demi-mot sur RMC Sport.

Il l'avait annoncé à demi-mot lundi sur RMC Sport. C'est désormais officiel: Christian Leca n'est plus le président de l'AC Ajaccio. Quelques jours après l'officialisation de la montée en Ligue 1, le club corse a publié un communiqué. "Comme il a été évoqué récemment, j’ai choisi de ne pas poursuivre l’aventure en Ligue 1 avec l’AC Ajaccio en tant que président. J’assumerai la gestion des affaires courantes jusqu’à la nomination éventuelle d’un nouveau président. Je garderai un souvenir impérissable de ces trois années sportives. J’ai en mémoire les joies que m’ont apporté ces trois saisons et surtout la dernière, la plus belle, du samedi 14 mai 2022 qui restera à jamais dans mon cœur", confie le désormais ancien président.

"Je resterai un fidèle supporter de l’AC Ajaccio"

Il a également adressé un long message de remerciement. "J’en profite pour remercier toutes les personnes, très nombreuses, qui m’ont témoigné de leur soutien et affection. Ils m’ont transmis toutes leurs félicitations. Je n’ai été que le catalyseur d’une magnifique équipe qui m’a apporté tant de satisfactions. Je souhaite bonne chance à toutes les composantes du club et je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance salariés, joueurs, dirigeants et supporters durant ces trois années de présidence. Je resterai un fidèle supporter de l’AC Ajaccio, FORZA ACA, À l’Orsu pà sempre !"

Ce lundi, Christian Leca affirmait à RMC Sport qu'il n'était "pas certain de poursuivre" à la tête de l'ACA. "Les deux dernières saisons ont été difficiles mentalement et physiquement. Même cette saison, avec la montée, c’était difficile mentalement. Quand on est proche du Graal et qu’il reste quinze minutes à jouer et qu’on mène 1-0, j’ai souffert. Quand j’ai pris mes fonctions en 2019, j’ai dit ‘je me donne trois ans pour ramener le club en Ligue 1’. C’est maintenant fait. Je resterai le président qui a ramené le club en Ligue 1."