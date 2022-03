Auxerre-Toulouse: le gros coup de gueule de Quentin Bernard contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart

La défenseur de l'AJA Quentin Bernard n'a pas digéré le scénario de la première période face à Toulouse lors de la défaite de son équipe (1-2). Il s'en est pris à Stéphanie Frappart, coupable selon lui d'erreurs manifestes.

Quentin Bernard ne digère pas la défaite. Furieux à le mi-temps du match face à Toulouse (1-2), le défenseur de l'AJ Auxerre était très remonté contre l'arbitrage de Stéphanie Frappart.

"Je ne sais pas s'il y a pénalty ou pas (sur l'ouverture du score, ndlr). On ne va pas parler du trio magique, mais c'est comme ça. Quand des professionnels sont arbitrés par des amateurs... Il ne manquait plus qu'il y ait un combo avec un hors-jeu sur le deuxième et on a la complète. Ca se joue sur deux faits de jeu. Charbo... (Charbonnier) Je ne pense pas que cela mérite rouge. Il n'y a pas d'enfoirés sur le terrain et c'est dommage qu'elle nique la fête comme ça. On la connaît, elle est coutumier du fait", a pesté le joueur de l'AJA au micro de BeIN Sport à la pause.

Pas d'erreurs manifestes

Si les Auxerrois s'estiment lésés par l'arbitrage, le carton rouge de Gaétan Charbonnier et la deuxième réalisation de Branco Van den Boomen sont parfaitement valables. L'attaquant de l'AJA a été directement exclu par l'arbitre à la 38e minute après un geste d'humeur sur le Toulousain Stijn Spierings, alors qu'il espérait obtenir une faute quelques secondes auparavant.

Quant au deuxième but du Téfécé, le numéro 8 toulousain n'est absolument pas hors-jeu, couvert par Arcus. Malgré la réduction du score de Rémi Dugimont, Auxerre laisse filer Toulouse, qui compte neuf points d'avance sur la troisième place. Les hommes de Philippe Montanier se rapprochent de la montée en Ligue 1.