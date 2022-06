Bordeaux: Gérard Lopez inculpé au Luxembourg pour "faux et usage de faux"

Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, a été inculpé cette semaine au Luxembourg. L’homme d’affaire est accusé de faux et d’usage de faux dans une affaire de transfert d’argent. Il dément ces accusations.

C’est décidément une saison noire pour Gérard Lopez. Après avoir connu la réussite avec le Losc, l’homme d’affaire luxembourgeois déchante à la tête des Girondins de Bordeaux, relégués en Ligue 2, mais aussi avec le club belge de Mouscron, en faillite.

Comme si cela ne suffisait pas, le propriétaire du club bordelais est aussi visé par une enquête au Luxembourg, comme l'a révélé la presse luxembourgeoise. Celle-ci remonte à 2014, lorsque le businessman était propriétaire, avec Eric Lux, de l’écurie de Formule 1 Lotus.

Il dément ces accusations

Cette semaine, Gérard Lopez a été inculpé pour faux et usage de faux à propos d’un transfert de deux millions d’euros entre son Team F1 et le club de football luxembourgeois de Fola Esch, dont il était aussi le propriétaire. Cet somme aurait ensuite été transférée vers une société basée à Hong Kong et détenue par Eric Lux. Présumé innocent, le boss des Girondins dément les accusations de blanchiment d’argent. Il encourt une peine de trois mois à cinq ans de prison en correctionnelle.