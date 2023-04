Bordeaux-Grenoble: pourquoi l'arbitre a validé un but des Girondins malgré la présence de deux ballons sur le terrain

Bordeaux n'a fait qu'une bouchée de Grenoble ce lundi (3-0) dans le match de clôture de la 32e journée de Ligue 2. Mais Vincent Hognon, l'entraîneur grenoblois, s'est plaint du deuxième but, où il y avait deux ballons sur le terrain. Pour l'arbitre, il n'y avait pas lieu de siffler.

Les Girondins de Bordeaux ont repris leur deuxième place en Ligue 2. Ce lundi, au Matmut Atlantique, les joueurs de David Guion ont affiché leur supériorité pour s'imposer face à Grenoble (3-0) dans le match de clôture de la 32e journée du championnat. Mais une situation litigieuse a entouré le deuxième but.

Hognon déplore "une kermesse"

Après l'ouverture du score de Josh Maja (42e), c'est Zuriko Davitashvili qui a signé le but du break (57e). Lancé en profondeur, l'attaquant international géorgien a échappé au marquage de Mathys Tourraine pour se présenter seul devant Brice Maubleu et le tromper d'un tir du droit. Sauf que selon Vincent Hognon, l'entraîneur de Grenoble, son gardien a été gêné.

En cause: un deuxième ballon se trouvait dans la surface du GF38. "Je crois que mon gardien a dû le bouger mais bon... L'arbitre ne l'a pas vu, c'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas grave, on aurait peut-être pu poser une réserve mais il n'y a pas d'intérêt, ils ont été meilleurs que nous, a commenté Hognon au micro de Bein Sports. Ils ont gagné, ils ont mérité mais c'est la kermesse. On savait qu'on n'allait pas être aidés en venant ici chez le deuxième."

L'arbitre a estimé qu'il n'y a eu "d'interférence dans le jeu"

Interrogé également par le diffuseur de la rencontre, l'arbitre Abdelatif Kherradji a lui plaidé une erreur de communication avec Vincent Hognon. "J'avais un doute sur qui l'a envoyé mais pas sur l'impact (sur l'action, NDLR), a fait savoir l'homme au sifflet: Si cela vient d'un officiel d'une équipe ou d'un remplaçant, il faut le sanctionner d'une exclusion."

"Les lois du jeu précisent que dans une situation où un deuxième ballon pénètre sur le terrain, si l'arbitre estime qu'il n'y a pas d'interférence dans le jeu, il laisse le jeu se dérouler, a expliqué Kherradji. A partir du moment où j'ai décelé le deuxième ballon, dans l'axe, j'ai estimé qu'il n'y avait pas d'influence car il n'était pas à proximité directe avec des joueurs. Je n'ai pas eu le sentiment qu'ils aient été gênés."

Josh Maja a assommé les visiteurs sept minutes plus tard en inscrivant le troisième but girondin, son quinzième de la saison, d'un tir puissant à la limite de la surface. Battus par Metz lors de leur précédent match, les Girondins ont repris leur marche en avant, ayant à nouveau une unité d'avance sur les Grenats. Samedi, Bordeaux se déplacera à Valenciennes.