Bordeaux: les premiers mots de Gérard Lopez après l’audition décisive devant le CNOSF

Après trois heures d'audition pour tenter de rester en Ligue 2, la délégation bordelaise est sortie du CNOSF peu avant 17h ce jeudi. Gérard Lopez a accordé quelques mots à la presse avant de quitter les lieux.

Les dés sont jetés pour les Girondins de Bordeaux. Recalé deux fois par le gendarme financier du football français et relégué administrativement en N1, le club au scapulaire jouait en partie son avenir ce jeudi lors d'une audition devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), muni d'une décision de justice que les Girondins espèrent décisive pour être maintenus en Ligue 2.

Après trois heures d'audition, la délégation bordelaise est sortie du CNOSF peu avant 17h. Gérard Lopez a accordé quelques mots à la presse avant de remonter dans son van pour quitter les lieux: "C’était une conciliation. On a pu exposer ce qu’on avait à dire. Maintenant, on verra ce qui se passera ensuite", a seulement confié le président des Girondins.

Avis du CNOSF vendredi soir ou lundi matin

Les dirigeants de Bordeaux, engagés dans une course contre-la-montre pour sauver les Girondins, ont plaidé ce jeudi au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour tenter d'obtenir un avis de conciliation favorable à leur maintien en Ligue 2. Les conciliateurs du CNOSF doivent désormais délibérer et rendre leur avis à partir de vendredi soir, et plus probablement lundi matin.

Si la demande de conciliation accouchait d'un avis favorable à Bordeaux, le dossier serait renvoyé en début de semaine prochaine devant le Comité exécutif de la Fédération française (FFF) à qui il appartiendrait de trancher en urgence avant la reprise de la Ligue 2, samedi 30 juillet.