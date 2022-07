Bordeaux: le soulagement de toute une ville après le maintien en Ligue 2

Dirigeants des Girondins, élus locaux qui ont oeuvré en coulisses, anciens joueurs et supporteurs se sont réjouis du maintien de Bordeaux en L2 annoncé mercredi par le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF).

La décision de la FFF de maintenir Bordeaux en Ligue 2 la saison prochaine a été accueillie avec un énorme soulagement, mercredi, dans la cité girondine. "On est passés par tous les sentiments, on a vécu un été tumultueux", explique Jérémy, supporter de la première heure, à RMC Sport.

>> Bordeaux maintenu en L2: les infos en direct

Supporters et anciens du club ne cachent pas leur joie

"C'est extraordinaire parce qu'il y a un mois et demi on pleurait parce qu'on était en Ligue 2, et aujourd'hui on pleure de joie parce qu'on est en Ligue 2 et pas plus bas. Les Girondins, c'est un gros bout du patrimoine français." Un avis partagé par un autre fan bordelais, David : "Cette décision change tout dans le sens où sinon, le club aurait cessé d'exister."

Les anciens du club eux non plus n'ont pas mis longtemps à laisser éclater leur joie. "Alléluia !!!", s'est empressé de tweeter l'ancien défenseur et capitaine bordelais, Bixente Lizarazu. L'ancien milieu défensif Rio Mavuba, qui entraîne les U19 du club, a lui adressé des coeurs sur les réseaux sociaux et l'ex-milieu offensif Ludovic Obraniak un poing fermé avec les couleurs marine et blanc.

Les politiques de tous bords saluent la décision de la FFF

Chez les politiques aussi, cette annonce du maintien du club en Ligue 2 n'est pas passée inaperçue. "Victoire ! Les Girondins évolueront dès samedi en L2 ! La validation de la conciliation entre le club et la FFF est la reconnaissance du travail collectif entrepris pour restructurer cette entreprise. L'aventure continue, tant pour l'équipe féminine que masculine", a embrayé la vice-présidente du Sénat Nathalie Delattre (Radical).

Le 11 juillet, elle avait été à l'origine d'une lettre ouverte adressée à la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra dans laquelle elle craignait "l'arrêt de mort de notre club, sa liquidation judiciaire". De son côté Bordeaux-Métropole, qui a renoncé fin juin à percevoir des Girondins un loyer de 5 millions d'euros pour le stade Matmut Atlantique pour la saison à venir, évoque "une excellente nouvelle".

Enfin, pour le maire EELV de Bordeaux Pierre Hurmic, la décision de la FFF a "suscité une joie et un soulagement partagés". Cette "victoire est largement due à la mobilisation générale", ajoute le maire pour qui "dirigeants, supporters, acteurs politiques et économiques de la Ville et de la Métropole ont su jouer collectif pour sauver notre club, son équipe féminine et son centre de formation".

Le premier match des Girondins dans l'antichambre de l'élite du foot français est attendu dès samedi 30 juillet contre Valenciennes au Matmut Atlantique, à 19 heures.