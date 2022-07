Bordeaux: "Il va falloir faire des transferts", prévient Gérard Lopez après le maintien en Ligue 2

A trois jours du début de la saison, les Girondins ont été repêchés en Ligue 2 ce mercredi par le comité exécutif de la FFF. Un soulagement pour leur président Gérard Lopez, qui vise une remontée immédiate dans l'élite.

Très gros soulagement pour les Girondins. Relégué sportivement en Ligue 2, puis rétrogradé administrativement en National par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), à cause de ses difficultés budgétaires, Bordeaux a été sauvé in extremis par la Fédération française de football (FFF) ce mercredi.

Appelé à trancher en urgence, le comité exécutif de la FFF a choisi de suivre de suivre la proposition de conciliation fournie lundi par le Comité national olympique (CNOSF), qui était favorable à une réintégration en Ligue 2, au vu des éléments apportés depuis l'appel de la DCNG.

Forcément soulagé par cette décision, Gérard Lopez se veut toutefois prudent. "Le staff y croit depuis le début donc nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer au mieux la saison. C'est vrai que nous n'y sommes pas encore. Il va falloir faire des transferts, faire sortir des joueurs et attirer des joueurs pour pouvoir avoir l'équipe que nous voulons", prévient le président bordelais au micro de FranceInfo.

"On part avec un certain retard"

Ces derniers jours, les Girondins ont obtenu auprès des créanciers King Street et Fortress une réduction de 75% de la dette (de 53 millions à 13,5 millions d'euros), tout en annonçant la mise sous séquestre de 24 millions d'euros supplémentaires. La vente récente de l'attaquant Sékou Mara pour 13 millions d'euros à Southampton a constitué une autre rentrée d’argent importante pour Bordeaux, qui visera dès cette saison la remontée en Ligue 1.

"C'est l'objectif de tout un club. On va tout faire pour mais c'est sûr qu'on part avec un certain retard. Mais c'est clair qu'on va toujours tout faire pour essayer de faire remonter Bordeaux là où Bordeaux doit se trouver", souligne Gérard Lopez.

Pour le moment, il est prévu que ses joueurs accueillent Valenciennes ce samedi (19h) pour la première journée de L2.