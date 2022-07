Bordeaux: les Ultramarines appellent à une "Marche de la survie" samedi

Les Ultramarines, l'un des groupes de supporters des Girondins, ont lancé un appel pour une "marche de la survie" ce samedi dans les rues de Bordeaux, pour une mobilisation de grande ampleur après la rétrogradation administrative confirmée en National 1.

Un monument du football français est en péril. Mardi, la commission d'appel de la FFF et de la DNCG a validé la rétrogradation administrative des Girondins de Bordeaux en National 1, faute de garanties financières. Au lendemain de l'annonce, les Ultramarines ont publié un communiqué, en soutien à leur club de cœur, face au "cataclysme."

"Mettons de côté nos divergences, nos différences de lecture"

Les supporters énumèrent ainsi les nombreux champions qui ont porté les couleurs du club au scapulaire. "Cet héritage, dont nous sommes tous dépositaires, ne peut pas mourir. Il ne peut pas s'éteindre", clament les fidèles, qui veulent faire front pour sauver les centaines de personnes menacées de licenciement. "S'il existe une chance d'influer, saisissons-là", ajoutent-ils.

Les Ultramarines lancent un appel pour une "Marche de la survie", samedi à 16 heures ,dans les rues de Bordeaux. "Supporters, salariés, anciens salariés, anciens joueurs, l'heure n'est plus à la discorde. Mettons de côté nos divergences, nos différences de lecture, appuient les Ultramarines. Notre colère que nous pouvons parfois nourrir les uns envers les autres. Réunissons la famille, celle d'Adieu Lescure, pour une marche pacifique, passionnée, et déterminée. Le maillot d'un club qui doit être éternel sur le dos."

Les Ultramarines rappellent l'exemple de l'OGC Nice, condamné à la descente en 2002 et qui s'en était sorti grâce à un recours mais aussi "grâce à une mobilisation politique et un engouement populaire inédit". "Non les Girondins ne peuvent pas disparaître des radars, concluent les supporters sur un destin qui menace actuellement le club dirigé apr Gérard Lopez. En attendant, nous exhortons tous ceux qui peuvent faire entendre leur voix. Une liquidation judiciaire serait une catastrophe dont nous peinons encore à mesurer l'ampleur. Car, le F.C.G.B, ce n'est pas qu'une question de vie ou de mort. C'est bien plus que cela."