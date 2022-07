Bordeaux: l'appel du maire de la ville à la ministre des Sports pour sauver les Girondins

La mairie de Bordeaux et la métropole ont réagi ce mardi soir à la situation des Girondins dans un communiqué. En interpellant notamment la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Les pouvoirs publics s'en mêlent. Alors que la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1 a été confirmée ce mardi par la commission d'appel FFF de la DCNG, et que le club risque désormais une liquidation judiciaire, la mairie de Bordeaux et la métropole ont réagi dans la soirée par un communiqué commun.

"Cette annonce est un véritable choc pour tous les supporters de ce club appartenant au patrimoine sportif girondin et véritable monument du sport français, indique le texte. C’est une catastrophe pour les équipes professionnelles, masculine et féminine, le centre de formation et surtout l’ensemble des salariés."

"Il n’est pas concevable de s’en tenir à cette décision au regard des conséquences dramatiques pour le club"

La mairie et la métropole insistent sur le fait que les Girondins ont toujours des recours à disposition, qu'ils comptent bien exploiter comme l'a souligné le président Gérard Lopez. "Il n’est pas concevable de s’en tenir à cette décision au regard des conséquences dramatiques pour le club et le territoire, poursuit le communiqué. En particulier, le tribunal de commerce de Bordeaux avait validé récemment les garanties négociées entre le club et ses créanciers, documents pourtant écartés par l’instance sportive. Des voies de recours comme la saisine du CNOSF ou du juge des référés du tribunal administratif sont ouvertes aux dirigeants du club."

En ce sens, le maire de Bordeaux et le président de la métropole lancent un appel à la ministre des Sports, pour sauver le soldat Girondins. "Le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani et le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, quant à eux, en appellent à Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour que le CNOSF puisse se prononcer dans un délai compatible avec la reprise de la saison de la Ligue 2, sur la portée des garanties apportées par les Girondins de Bordeaux auprès de la DNCG."