Bordeaux-Rodez arrêté: Annecy accuse le RAF de "corruption sportive" et demande une Ligue 2 à 21 clubs

Au lendemain de la décision de la commission de discipline sur le match Bordeaux-Rodez, le FC Annecy, rélégué en National 1 selon les sanctions de l'instance, réclame son maintien avec un passage de la Ligue 2 à 21. Par ailleurs, le club accuse Rodez et Lucas Buades de "corruption sportive".

Relégué en National 1 à la suite de la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) sur le match Bordeaux-Rodez, qui a donné match perdu sur tapis vert aux Girondins, le FC Annecy contre-attaque. Dans un communiqué très offensif publié mardi, le club haut-savoyard accuse le Rodez AF ainsi que son joueur Lucas Buades de "corruption sportive active et passive" et annonce plusieurs recours, dont l'un vise à annuler la relégation et faire passer la Ligue 2 à 21 clubs.

"Comment accepter la descente sportive d'un club de football, sous staut professionnel ou amateur, après un match arrêté à la 23e minute qui ne le concerne pas", dénonce le FC Annecy, qui compte saisir la commission des compétitions et la commission juridique de la LFP, mais aussi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Une "médiation" avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est aussi sollicitée.

"Déclarations mensongères et incohérentes"

Pour obtenir un passage exceptionnel de la Ligue 2 à 21 clubs la saison prochaine, le FC Annecy demande un vote du Conseil d'administration de la LFP. Il faut toutefois que cette requête soit proposée par les deux représentants des clubs de Ligue 2 qui composent cette instance. "En cas d'inertie", le FC Annecy a l'intention de s'adresser directement à Vincent Labrune, président de la LFP.

En ce qui concerne l'accusation de "corruption sportive active et passive", le FC Annecy dit avoir l'intention de saisir le procureur de la République de Bordeaux. La procédure vise le Rodez AF, l'un de ses dirigeants et le joueur Lucas Buades. Du point de vue du club annécien, il ne fait aucun doute que Lucas Buades "simule une agression violente (...) avec l'appui de ses dirigeants" au moment des faits. "Leurs déclarations mensongères et incohérentes, à l'appui des images fort révélatrices, certifiées par les éléments et rapports d'experts dans le dossier, l'établissent aisément".

"Le FC Annecy ne peut pas être la victime collatérale des manquements des Girondins de Bordeaux en matière de sécurité. Elle ne peut pas non plus être la victime d’un résultat sportif qui n’a pas été obtenu sur le carré vert étant manifestement contraire aux valeurs essentielles d’éthique sportive", conclut le FCA, assurant que son staff et ses joueurs se préparent à disputer "une nouvelle saison en Ligue 2".