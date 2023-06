Bordeaux-Rodez arrêté: un joueur d'Annecy s'en prend au RAF et veut que le match soit rejoué

Ahmed Kashi, joueur d'Annecy, veut que la Commission de discipline de la LFP se prononce en faveur d'une reprogrammation de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, en espérant que "justice sera faite".

Le verdict de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel concernant le sort du match entre Bordeaux et Rodez, arrêté le 2 juin dernier après que Lucas Buades ait été bousculé par un supporter girondin, est attendu par beaucoup de monde. Outre les deux clubs concernés, deux autres équipes de Ligue 2 sont directement concernées par cette décision. Deuxième du classement, Metz attend l'officialisation de sa remontée dans l'élite. De son côté, Annecy lutte pour ne pas descendre, car si le RAF remporte cette rencontre, le club savoyard retournerait en National 1.

Pour Ahmed Kashi, la bataille finale doit se jouer sur le terrain. Dans une interview donnée au quotidien du Dauphiné Libéré, le milieu de terrain espère que la rencontre entre Bordeaux et Rodez sera rejouée et que le RAF ne gagnera pas sur tapis vert, ce qui condamnerait officiellement Annecy à la descente en troisième division.

"J’espère que ça leur retombera dessus"

"J’espère que justice sera faite. S’il est prouvé que Rodez a voulu être fourbe pour gagner ce match, j’espère que ça leur retombera dessus, assure Kashi. J’espère que le match se rejouera et que le meilleur gagne. On attend mais j’ai peur que ce soit encore plus long que ce lundi. Ce serait vraiment dommage de descendre vu notre fin de saison et cruel sur une telle décision."

Plusieurs options sont possibles pour le résultat: une défaite sur tapis vert des Girondins, une rencontre à rejouer et/ou une pénalité de points pour Bordeaux. La jurisprudence n'incite pas à l'optimisme pour les Bordelais puisque les derniers incidents impliquant supporters et joueurs ont causé de lourdes sanctions pour les clubs hôtes, avec le plus souvent un match à rejoué mais accompagné d'un retrait de points.