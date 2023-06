Bordeaux-Rodez arrêté: les Girondins contre-attaquent et déposent réclamation contre le RAF

Le FC Girondins de Bordeaux estime que l'analyse factuelle des événéments de l'agression du joueur Lucas Buades par un supporter doit conduire la commission de discipline à faire rejouer le match Bordeaux-Rodez sans sanction disciplinaire.

À deux jours de la décision attendue lundi de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel sur Bordeaux-Rodez, le club girondin publie ce samedi un communiqué offensif contre son adversaire. Après "analyse objective des images des événements", le FC Girondins de Bordeaux minimise l'agression du joueur ruthénois Lucas Buades par le supporter qui s'est introduit sur la pelouse en plein match, mais dépose aussi réclamation contre le Rodez AF pour une supposée "violation des règles relatives à l'éthique sportive et au fair-play". Ce qui amène aussi le club présidé par Gérard Lopez à demander que le match soit rejoué sans pénalité de point.

Pour Bordeaux, la commotion cérébrale du joueur a aussi été causée par ses coéquipiers

Le FCGB soutient que la chute de Lucas Buades n'a pas seulement été causée par l'agression du supporter mais aussi par ses coéquipiers: "Le geste de l'individu (...) semble n'avoir été potentiellement porté, le cas échéant, qu'à l'épaule au moment où, simultanément, plusieurs coéquipiers venaient entourer le joueur, entraînant dans sa chute l'un d'entre eux. Il apparaît de ce fait que la commotion invoquée par le joueur ne puisse qu'être le fruit du seul geste de l'individu".

Concernant le Rodez AF, le club bordelais lui reproche d'avoir avancé des "éléments qui se sont révélés faux et contraires à l'éthique sportive". Cela concerne notamment "l'hospitalisation du joueur" et "l'imposibilité de reprise de la rencontre alors que les conditions de sécurité étaient réunies". Et aussi parce qu'il s'étonne que le RAF n'aurait pas voulu "coopérer spontanément avec les enquêteurs", Bordeaux estime que son adversaire a enfreint le règlement de la FFF sur l'interdiction d'influencer le déroulement et/ou le résultat normal et équitable d'un match ou d'une compétition.