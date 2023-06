Bordeaux-Rodez arrêté: un joueur des Girondins qualifie Buades de "tricheur"

Clément Michelin n’a pas mâché ses mots envers Lucas Buades, le joueur de Rodez agressé par un supporters bordelais la semaine passée. L’arrière droit du FCGB estime qu’un "supporter a donné l’opportunité à un tricheur de gâcher la fête".

C’est une prise de position forte et sans équivoque. Six jours après l’arrêt à la 23e minute du match Bordeaux-Rodez (0-1, 38e journée de Ligue 2), Clément Michelin n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Lucas Buades, le Ruthénois bousculé par un supporter des Girondins.

Vendredi dernier, Buades a été poussé au pied de la tribune des ultras bordelais alors qu’il célébrait le but qu’il venait d’inscrire. Le milieu de terrain de Rodez était longuement resté au sol et le match avait finalement été interrompu.

"C'est un scandale"

"Un moment de fête a été gâché par deux individus. Un supporter qui a donné l'opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée, a tranché Clément Michel dans une story Instagram. Un protocole commotion qui nécessite un jour d'arrêt ? Je suis très bien placé pour savoir que c'est un scandale. Qu'on nous donne l'opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret."

Bordeaux-Rodez arrêté: Clément Michelin qualifie Buades de "tricheur" © Instagram

Le premier diagnostic communiqué vendredi dernier - une commotion cérébrale - avait précipité l’arrêt de la rencontre. Mais, rapidement, cette version a été remise en doute. "Il a eu un coup sur le larynx, c’est donc un traumatisme laryngé qui l’a fait tomber par terre. Il est tombé sur la tempe gauche et il y a eu une amnésie traumatique", a défendu Karine Shebabo, l’avocate de Lucas Buades, lundi dans l’After Foot sur RMC.

"Les médecins qui l’ont vu ont considéré que c’était suffisamment grave pour qu’il ne reprenne pas le match, a poursuivi Me Shebabo sur RMC. Et puis la situation de mon client est évolutive. On voit partout qu’il n’aurait qu’un jour d’ITT. Ça on le saura le jour du jugement parce que cette situation est évolutive. Et surtout, ce n’est pas lui qui a décidé d’arrêter le match. Il y a eu tout un protocole qui a été respecté et c’est l’arbitre qui décide d’arrêter définitivement le match."

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a mis le dossier en instruction ce lundi. Une décision sera rendue le 12 juin. Bordeaux espère pouvoir rejouer ce match dans les plus brefs délais. L’issue de cette rencontre peut être décisive dans la course à la montée et au maintien, les Girondins étant toujours en lice pour accéder à la Ligue 1 tandis que les Ruthénois ne sont pas encore mathématiquement sauvés.