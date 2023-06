Bordeaux-Rodez interrompu: la LFP place le dossier en instruction, le résultat du match pas encore comptabilisé

La commission de discipline de la LFP, qui a entre ses mains le destin de plusieurs clubs de Ligue 2, a décidé de remettre sa décision à plus tard s’agissant de l’interruption du match entre Bordeaux et Rodez vendredi dernier.

La commission de discipline de la LFP a tranché, mais en partie seulement. Réunie ce lundi pour étudier l’incident survenu vendredi soir ayant conduit à l’interruption du match entre Bordeaux et Rodez, comptant pour la dernière journée de Ligue 2, la commission a rendu une première décision. Le dossier est placé en instruction et le résultat de la rencontre, décisive pour le maintien de Rodez en Ligue 2, n'est pas encore comptabilisé dans le classement.

"La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 12 juin 2023, à 13h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", indique la LFP dans un communiqué. En attendant, le classement final ne peut être établi avec certitude, et Bordeaux qui jouait également la montée en Ligue 1 sur ce match est pour l’instant condamné à rester en Ligue 2.

Comment en est-on arrivé là ? Vendredi soir, à la 22e minute de jeu, un supporter de Bordeaux s’est introduit sur la pelouse et a bousculé le buteur de Rodez Lucas Buades qui venait tout juste d’ouvrir le score. Ce dernier s’est effondré au sol, "commotionné" selon l’arbitre qui a pris la décision d'interrompre le match. Auditionné par la commission de discipline, le club bordelais a plaidé sa cause ce lundi.

Bordeaux veut jouer le match rapidement

Il a notamment expliqué avoir déposé plainte, rappelant qu’il s’était porté partie civile. Les Girondins ont évidemment condamné le geste intolérable de leur supporter. Bordeaux a également assumé les conséquences de la responsabilité du club sur ce sujet précis, tout s’étant par ailleurs parfaitement déroulé tout au long de la soirée concernant la sécurité, notamment autour du parcage visiteurs occupé par les supporters de Rodez, a insisté le club.

Sur la base de ces observations, les dirigeants bordelais avaient réclamé une mise en instruction de la décision, qu’ils ont donc obtenue, afin de trouver la bonne sanction. Car il y a, selon le club, beaucoup de contradictions dans les événements et faits qui ont été rapportés.

Bordeaux a néanmoins annoncé qu’il souhaitait jouer sous peu le match, parce que les joueurs, en attente de leurs vacances, y compris les internationaux, sont restés mobilisés. Les Bordelais veulent jouer le plus rapidement possible. Mais il faudra désormais attendre le 12 juin pour avoir une décision. Une attente qui sera longue également pour Rodez et Annecy, en attente quant à leur avenir.