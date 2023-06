Bordeaux-Rodez arrêté: Annecy charge encore le RAF et menace de porter plainte

Concurrent direct de Rodez dans la lutte pour le maintien en Ligue 2, le club d'Annecy a publié ce lundi un nouveau communiqué pour défendre sa position. Le club haut-savoyard espère que le match entre Bordeaux et les Ruthénois sera rejoué afin de potentiellement lui permettre de sauver sa place en L2.

A l'image de Bordeaux qui garde espoir de rejouer contre Rodez pour tenter de remonter en Ligue 1, le FC Annecy suit avec attention la gestion de ce match arrêté par la LFP. Après la mise en instruction de cette affaire par la Ligue, le club haut-savoyard a réaffirmé sa position en faveur de la reprise de la rencontre. Concurrent direct du RAF dans la course au maintien, Annecy serait maintenu en deuxième division en cas de défaite (ou de nul) des Ruthénois à Bordeaux lors de la 38e journée de la saison. Avec un match gagné sur tapis vert par Rodez, l'équipe entraînée par Laurent Guyot serait condamnée au National.

"Le FC Annecy a pris connaissance de la mesure d’instruction prononcée par la commission de discipline de la LFP le lundi 5 juin 2023, qui maintient notre club, le FC Annecy, en Ligue 2 en ne validant pas le résultat du match entre les Girondins et Rodez lors de la 38e journée de Ligue 2 du 2 juin 2023, a indiqué la formation promue cette saison en L2 dans un message posté sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette décision, sachant que notre objectif premier est le maintien de notre club qui a acquis 45 points sur le terrain cette saison de Ligue 2."

>> Toutes les infos sur les incidents de Bordeaux-Rodez et la fin de la L2

Un nouveau tacle contre Rodez et sa version des faits

Rival d'Annecy, Rodez quitterait la zone de relégation en cas de victoire contre Bordeaux. Vendredi lors de la dernière journée de la saison, Lucas Buades a ouvert le score pour le RAF sur la pelouse des Girondins. Mais, bousculé par un supporter bordelais, le buteur ruthénois a ensuite été pris en charge par les secours et le match a été arrêté. Après avoir une première fois accusé Rodez de tricherie dès dimanche, le FC Annecy en a remis une couche ce lundi.

"Concernant le déroulement du match Bordeaux-Rodez, dans l’état actuel des éléments en notre possession, nous maintenons également notre position sur l’attitude du Rodez AF. Le président et l'entraîneur du RAF ont tour à tour affirmé que le joueur Lucas Buades était à l’hôpital ayant eu une commotion cérébrale. C’est faux, a lâché le club annécien. Le joueur Lucas Buades n’est pas sorti sur civière et ne s’est jamais rendu à l’hôpital. Il n’a pas subi de commotion cérébrale et est rentré en bus avec les autres joueurs. Les propos du Procureur de la République adjoint, Monsieur Olivier Etienne, confirment cette version."

Annecy menace de porter plainte pour "escroquerie"

A l'heure où l'avocate de Lucas Buades a confirmé au micro de RMC que le milieu de terrain de 25 ans n'était pas en bonne santé, la communication du FC Annecy détonne un peu. Sa survie en Ligue 2 dépendant de la décision de la LFP autour du match Bordeaux-Rodez, le FC Annecy a également confirmé son intention de porter l'affaire devant la justice si les Ruthénois sont donnés vainqueurs sur tapis vert.

"Conformément à la réglementation sportive et de droit commun, nous nous réservons donc le droit, le cas échéant, de procéder au dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République, pour des faits délictuels de corruption sportive et d’escroquerie pouvant entraîner une peine d’emprisonnement de cinq années et de cinq cent mille euros d’amende, somme pouvant être portée au double du produit tiré de l’infraction, a enchaîné le club présidé par Sébastien Faraglia. Tout acteur du football ne peut évidemment ignorer les conséquences financières d’une relégation pour un club de football."

Et le FC Annecy de confirmer qu'il se préparait déjà pour la saison 2023-2024... en Ligue 2. Le club haut-savoyard ne veut pas être pénalisé sportivement à cause d'un supporter des Girondins de Bordeaux.