Bordeaux-Rodez: "On est abasourdi", Dugarry raconte sa soirée cauchemardesque au Matmut Atlantique

Présent au Matmut-Atlantique vendredi soir pour le match inachevé entre Bordeaux et Rodez lors de la 38eme journée de Ligue 2, Christophe Dugarry a exprimé sur RMC son immense déception.

Christophe Dugarry dégouté. L’ancien attaquant des Girondins était présent dans les tribunes du Matmut Atlantique vendredi soir pour assister à Bordeaux-Rodez, match comptant pour la 38e journée de Ligue 2. Mais s’il espérait assister au match de la montée en Ligue 1, le champion du monde 1998 a vécu une énorme désillusion avec l’arrêt définitif à la 22e après qu’un spectateur a agressé le joueur de Rodez Lucas Buades après son but.

"42.000 personnes et un stade plein, une ambiance de fou, et un abruti qui gâche la fête…. C’est une énorme déception de ne pas avoir pu défendre sur le terrain, c’est horrible", a commenté "Duga" sur RMC.

"Ne pas monter en Ligue 1 de cette façon-là, c’est terrible"

Témoin de ce match inachevé, le consultant RMC Sport s’attendait à ce que Nicolas Rainville, l'arbitre du match, arrête définitivement la partie. "On a attendu un petit moment. Mais je me doutais que ça ne reprendrait pas."

En attendant la décision de la commission de discipline qui se réunira lundi, Dugarry accuse le coup. "On est abasourdi. On est une ville de sport. Ne pas monter en Ligue 1 est un fait mais ne pas monter en Ligue 1 de cette façon-là, c’est terrible. Terrible pour les joueurs qui se sont battus toute l’année, pour les salariés. Car la saison était tout de même plutôt bonne." Et Duga de conclure : "3e, c’est la place du con."