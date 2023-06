Bordeaux-Rodez: "Aucune lésion" constatée sur Lucas Buades, bousculé par un supporter

L’état de santé Lucas Buades (25 ans), bousculé par un supporter bordelais vendredi, fait l’objet de plusieurs informations contradictoires. Ausculté par un médecin légiste, il s’est fait prescrire un jour d’ITT "au vu des doléances exprimées" par le joueur et ne souffre d’aucune lésion.

Comment va Lucas Buades (25 ans)? Plusieurs informations circulent depuis vendredi quand le milieu de terrain de Rodez a été bousculé par un supporter de Bordeaux alors qu’il célébrait son but devant la tribune adverse. Poussé, il est tombé au sol de longs instants avant l’intervention des soigneurs, puis son évacuation sur une civière. L’arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville, a finalement arrêté le match et expliqué sa décision devant la presse.

Le joueur n'a pas été transporté à l’hôpital, contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps

"Il a été ausculté par le médecin du club visiteur mais également du médecin urgentiste de garde ce soir, a-t-il lancé. Les éléments sont probants, le joueur, puisque commotionné, ne pourra reprendre la rencontre. (…) Je m’appuie sur le certificat médical du médecin urgentiste local. Ce joueur-là a été emmené pour une surveillance médicale."

Mais les versions divergent sur ce point. Annoncé "hospitalisé" dans un premier temps, le joueur ne s’est en fait pas rendu à l’hôpital, annonce le parquet. Il est reparti avec ses coéquipiers dans le car de Rodez. Lucas Buades a été entendu par les enquêteurs dimanche matin. Il a déposé plainte et a été examiné par un médecin légiste. "Il n’a constaté aucune lésion et a établi une incapacité totale de travail d’un jour au vu des doléances exprimées par la personne examinée", ajoute le procureur adjoint.

Des diagnostics qui prouvent que la violence du choc est bien moins importante que ce qui avait été constaté le soir du match. Cela fait d'ailleurs bondir le président d’Annecy, Sébastien Faraglia, engagé dans un duel à distance avec Rodez pour le maintien. Il dénonce "une mascarade" face aux différentes versions qui s’opposent sur l’état de santé du joueur.

"On entend le président et l’entraîneur de Rodez qui nous annoncent que le joueur est parti à l’hôpital pour prévention et sous contrôle médical, a-t-il rappelé dimanche dans L’Equipe du Soir. On a le président de Rodez dans un second temps, qui annonce qu’il se rangera à la décision de la commission et dans le même temps il envoie ses joueurs en vacances. Et ce dimanche on lit dans la presse que le représentant du parquet nous dit que finalement le joueur n’est jamais allé à l’hôpital, qu’il est resté au stade. Pire que ça, le certificat laisse à supposer qu’il n’est pas conforme au règlement."