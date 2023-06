Bordeaux-Rodez: les Girondins veulent rejouer le match, les vacances des joueurs repoussées

Après l’interruption du match de la 38eme journée de Ligue 2 Bordeaux-Rodez à la 22e minute, le club girondin veut rejouer la rencontre avec l’espoir de remonter en Ligue 1. En attendant la décision de la Commission de Discipline de la LFP qui se réunira lundi, les joueurs ont vu leurs vacances repoussées d’une semaine.

Quelle issue pour la saison de Ligue 2 ? Si la 38e et dernière journée s’est achevée vendredi soir, l’interruption de l’opposition entre Bordeaux et Rodez à la 22e minute après l’agression d’un supporter sur le buteur du RAF Lucas Buades, laisse planer le doute sur le nom de l’équipe qui accompagnera Le Havre en Ligue 1.

La commission de discipline de la LFP se réunira lundi pour statuer sur cet épilogue. De son côté, le club bordelais veut rejouer le match quelles que soient les conditions et a décalé les vacances de ses joueurs à la semaine prochaine en espérant pouvoir disputer cette rencontre contre Rodez. Il veut éviter les points de pénalité.

Pour Bordeaux, on ne se sent pas en insécurité au Matmut Atlantique

Pour les Girondins, la commission doit se baser sur les faits. Il s'agit d'un acte isolé sur toute la durée de la soirée, aucune tension après l'incident, aucune tension lors de l'évacuation du stade, aucun acte agressif envers la délégation de Rodez. Globalement, le club tient à mettre en avant le climat sain qui règne autour des matchs des Girondins.

"On ne se sent pas en insécurité quand on vient voir Bordeaux." Les Girondins tiennent à préciser que Lucas Buades, le joueur agressé par l'ultra bordelais, n'a pas été hospitalisé. Il a passé des examens et répondu à un protocole commotion. La commission de discipline ne doit pas juger sur l'émotion après les images de vendredi mais sur les faits, estime-t-on au sein du club.