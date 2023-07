Ça sent mauvais pour Sochaux, qui ne devrait pas sauver sa place en Ligue 2 et se dirige vers le dépôt de bilan

D'après plusieurs médias locaux, la direction de Sochaux a informé ce lundi ses salariés que l'actionnaire chinois n'a pas pu injecter la dizaine de millions d'euros nécessaires avant le passage en appel devant la DNCG mardi. Non seulement le FCSM verra l'instance confirmer sa relégation en National, mais c'est maintenant le dépôt de bilan, et donc le National 3, qui se profile.

De bien mauvaises nouvelles pour les amoureux du FCSM. Alors que Sochaux, après sa rétrogradation en National, doit passer en appel ce mardi devant la DNCG pour tenter de sauver sa place en Ligue 2, les médias locaux France Bleu et L'Est Républicain assurent ce lundi soir que le miracle n'aura pas lieu.

D'après France Bleu, les salariés du club ont été informés dans la journée que l'actionnaire chinois Nenking n'a pas pu (ou voulu) injecter la dizaine de millions d'euros manquants (après le départ d'une vingtaine de joueurs) pour avoir le feu vert de la DNCG, qui devrait donc être intransigeante.

En attentant une éventuelle future conciliation au CNOSF, et si aucun repreneur ne se présente dans un délai rapide, le club se dirige même vers un dépôt de bilan, et donc une descente... en National 3, au cinquième échelon du foot français.

Annecy pourrait en profiter

"Le règlement de la LFP et de la FFF est radical. S'il y a un redressement judiciaire, il y a une relégation automatique, explique maître Yanis Zoubeidi, avocat chargé de l’affaire de la relégation du FCSM en 2014. (...) Il n'y a plus de statut professionnel, les contrats aspirants au centre de formation sont résiliés, les jeunes sont libérés, il n'y a plus d'actif."

Tant que le parcours judiciaire de Sochaux n’est pas terminé, la LFP patiente. Mais son objectif est bien de faire respecter ses règlements avec le bon nombre d’équipes prévu dans chaque championnat pour la saison 2023-2024. A savoir : 20 clubs en Ligue 2 et 18 en National. A l’heure actuelle, il y en a 19 dans chaque division.

Si le club doubiste était bien relégué en National voire plus bas, alors le conseil d’administration de la LFP se pencherait sur le cas d’Annecy qu'il pourrait réintégrer en Ligue 2 pour bien avoir un championnat à 20 clubs. Aucune deadline n’est fixée, si ce n’est celle du calendrier avec la première journée de Ligue 2 programmée le 5 août.