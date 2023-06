Le communiqué étonnant d'Annecy, qui s'annonce… maintenu en Ligue 2

Le FC Annecy, relégué en National après les décisions disciplinaires de la LFP consécutives à l’arrêt du match Bordeaux-Rodez, a publié un communiqué dans lequel le club haut-savoyard s’annonce maintenu en Ligue 2. Sans le mentionner, Annecy rebondit sur la relégation administrative en National de Sochaux… même si les Lionceaux ont pourtant annoncé leur intention de faire appel de cette décision.

Une façon de mettre la pression sur les instances dirigeantes ? Ce mercredi soir, le FC Annecy a publié un communiqué étonnant pour annoncer sa présence la saison prochaine en Ligue 2, malgré sa relégation sportive consécutive aux décisions disciplinaires prises après l’arrêt du match Bordeaux-Rodez.

"Nous sommes en Ligue 2 BKT ! Le FC Annecy tient avant tout à remercier tous ses soutiens, grandes sommités du football français, journalistes et consultants, hommes et femmes politiques, et amoureux du ballon rond, écrit le club dans son communiqué. Nous remercions tout particulièrement nos supporters et nos joueurs qui ont montré, par leur action, leur attachement à notre club."

Annecy maintient ses attaques envers Rodez

Le club haut-savoyard rebondit probablement sur la relégation administrative en National de Sochaux... sans jamais mentionner la situation du club montbéliard. Les Lionceaux ont pourtant annoncé leur intention de faire appel de cette décision. Le maintien en L2 d'Annecy n'apparaît donc pas aussi certain que le club entraîné par Laurent Guyot l'écrit ce mercredi soir.

Par ailleurs, Annecy maintient ses attaques envers Rodez ("Nous n’accepterons pas de subir des pratiques anti-sportives") et compte poursuivre son combat judiciaire "pour faire la lumière" sur les incidents ayant eu lieu lors de Bordeaux-Rodez. Le 12 juin, le match a été donné perdu pour Bordeaux, actant par la même occasion la relégation d'Annecy, qui était à la lutte avec les Ruthénois pour le maintien.