Faux enfant malade et maillots gratuits: l'affaire prend une tournure judiciaire

Plusieurs clubs de Ligue 2 et de National 1 ont soupçonné un homme de mettre en scène la maladie de son enfant pour obtenir des maillots gratuitement. L'homme aurait également usurpé l'identité de ses anciens voisins pour réceptionner ces maillots. Selon les informations de RMC Sport, une plainte va être déposée dans les prochaines heures.

Le "maillot gate" va être traduit devant la justice. Après la révélation, mercredi 18 mai, d'une arnaque organisée par une famille utilisant la maladie de leur enfant pour recevoir gratuitement des maillots de près d'une vingtaine d'équipes, de la Ligue 1 au National, celle-ci va prendre une nouvelle tournure.

Selon des informations confirmées par RMC Sport, le père de famille, qui habite dans le Sud de la France, à La Garde, utilisait l'adresse du domicile de l'un de ses voisins, avec son nom, pour réceptionner les maillots. Une usurpation complète d'identité qui va avoir des suites juridiques puisqu'une plainte va être déposée dans les prochaines heures. L'adresse mail inscrite dans la publication dévoilée mercredi soir par un responsable de communication de National est également usurpée.

Le père serait en train de renvoyer les maillots aux clubs

Comme plusieurs community managers de Ligue 2 l’ont confirmé à RMC Sport, les parents utilisaient à chaque fois des noms de famille différents et déclaraient une maladie différente pour leur enfant. Pour l’heure, impossible de savoir si le jeune enfant est réellement malade ou non, mais l’affaire a enflammé les réseaux sociaux et choqué les internautes.

Le reponsable de la communication de Bourg-Péronnas, Thomas Félix, a été le premier à sonner l'alerte. "J'ai lancé cet appel sur les réseaux pour endiguer ce phénomène d'arnaque", indiquait-il à RMC Sport. Après négociations, ce dernier a publié des photos il y a quelques minutes sur les réseaux. Le papa serait en train de renvoyer l'ensemble des maillots aux clubs concernés.

Un mode opératoire bien rôdé

Concernant le mode opératoire, le message était toujours le même quel que soit le club. Seuls les noms des joueurs, de la maladie et des stades étaient changés. Cela commençait par: "Je suis maman d'un jeune garçon de 12 ans qui vous adore et qui est supporter de votre club". Avant de poursuivre: "J'ai appris la semaine dernière que mon fils était touché par une maladie, appelée Leucémie (cancer du sang). Avec mon fils nous avons quitté [insérer la ville] il y a six mois pour des raisons professionnelles. Il avait déjà mal vécu notre départ sachant qu'il ne viendrait plus au stade [insérer le nom du stade] et maintenant il apprend qu'il est malade. Il est tous les week-ends devant la télé pour suivre vos matchs. Aujourd'hui il souhaiterait savoir si vous seriez d'accord pour lui offrir votre maillot de match dédicacé." En pièce-jointe de ces mails, messages sur Facebook ou Instagram, une photo de l'enfant était glissée.

Ce qui interpelle plusieurs responsables des réseaux sociaux sur ces messages, c'est que l'ensemble des noms et des mots changés sont inscrits en majuscule, comme un message pré-écrit. RMC Sport a pu voir le compte Instagram du papa avant qu'il supprime l'ensemble des publications, ce jeudi matin. Il y avait même un message de Rayan Cherki, joueur de l'OL, qui demandait en mars 2021 des nouvelles de la santé de l'enfant sous une publication du père en lui disant: "Envoyez moi votre adresse, je vous l'envoie sans problème merci!".