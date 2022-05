Football: des parents soupçonnés d’inventer des maladies à leur enfant pour des maillots gratuits

Comme révélé par le responsable communication de Bourg-Péronnas, plusieurs clubs de Ligue 2 et de National 1 soupçonnent une famille d’utiliser la maladie de son enfant pour obtenir des maillots gratuitement. Ils seraient en tout une dizaine à avoir reçu la même demande.

Tout part d’un tweet du responsable communication du club de Bourg Péronnas. Ce mercredi, sur son compte Twitter personnel, il publie la vidéo du petit Lucas, malade, qui a reçu un maillot de son club fétiche. Selon ses parents, Lucas est atteint d’une leucémie et a quitté Bourg-en-Bresse il y a six mois. Seulement, un autre responsable communication réagit, celui de Quevilly-Rouen. Ce dernier s’aperçoit qu’il a reçu la même demande venant du même enfant disant qu’il était... de Rouen. Même constat du côté du club de Chambly dans l’Oise et de l’AJ Auxerre.

À chaque fois un nom de famille différent... et une maladie différente

Au total: une dizaine de clubs de Ligue 2 et National 1 auraient été contactés par cette famille. Comme plusieurs community managers de Ligue 2 l’ont confirmé à RMC Sport, les parents utilisaient à chaque fois des noms de famille différents et déclaraient une maladie différente pour leur enfant. Pour l’heure, impossible de savoir si le jeune enfant est réellement malade ou non, mais l’affaire a enflammé les réseaux sociaux et choqué les internautes.

"Ce qui est choquant c’est l’attitude des parents. Tout le monde a soutenu l’enfant, qui est clairement manipulé (...) L’enfant est clairement instrumentalisé"

"J’ai lancé cet appel sur les réseaux pour endiguer ce phénomène d’arnaque, a indiqué à RMC Sport Thomas Félix, responsable communication de Bourg-Péronnas qui a lancé l’alerte sur Twitter. Ce qui est choquant c’est l’attitude des parents. Tout le monde a soutenu l’enfant, qui est clairement manipulé (...) L’enfant est clairement instrumentalisé", estime le salarié du FBBP 01, qui pense que le petit garçon est obligé "d’inventer des histoires pour gratter quelques maillots".

Le responsable communication de Bourg-Péronnas assure que, à l’instar de certains autres clubs, il a demandé à récupérer le maillot et qu’il se laissait également le droit d’engager des poursuites judiciaires dans le cas où les parents ne coopéreraient pas.