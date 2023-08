Incidents Ajaccio-Bordeaux: le stade François-Coty fermé à titre conservatoire

La Ligue professionnelle de football a prononcé ce mercredi "à titre conservatoire" la "fermeture immédiate et totale du stade François-Coty" d'Ajaccio, après les violents incidents ayant entaché le match de la 3e journée de Ligue 2 contre Bordeaux.

Une sanction lourde pour l'AC Ajaccio. Deux jours après les incidents survenus au Stade François-Coty en marge de la rencontre contre Bordeaux lors de la troisième journée de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict. L'enceinte corse sera fermée totalement et provisoirement jusqu'au 6 septembre.

Lundi soir, après une dizaine de minutes de jeu, des échauffourées ont éclaté en tribunes lorsque des supporters ajacciens s'en sont pris à des fans bordelais qui avaient fait le déplacement malgré un arrêté préfectoral leur ayant interdit l'accès au stade. Durant les débordements, du mobilier et une échelle ont été utilisés par les belligérants, qui ont dégradé une tribune.

La partie a été interrompue pendant près d'une heure et les gradins ont été évacués après l'intervention des forces de l'ordre. "Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, la fermeture immédiate et totale du stade François Coty", a indiqué un communiqué de la LFP ce mercredi soir.

"La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 6 septembre, à 18h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport", a ajouté l'instance. Par conséquent, le club corse va devoir jouer à huis clos le match de la cinquième journée face à Dunkerque le 2 septembre.

Deux matchs de suspension ferme pour Lacazette

Dans les autres annonces du jour, la commission de discipline a décidé d'une suspension ferme de deux matchs pour Alexandre Lacazette. Coupable d'un geste d'énervement qui lui a valu un carton rouge samedi dernier lors de la défaite de Lyon contre Montpellier (4-1), l'attaquant des Gones est aussi sous le coup d'une suspension pour une rencontre, en sursis.