EN DIRECT - Ligue 1/Ligue 2: comment la police a géré les incidents d'Ajaccio-Bordeaux

Dans l'entourage des dirigeants de l'AC Ajaccio ont laisse entendre ce matin que l'action des supporters des Girondins de Bordeaux était "préméditée". On pointe surtout du doigt la gestion par les forces de l'ordre de cette séquence autour de la rencontre entre Ajaccio et Bordeaux. Pour certains dirigeants corses, les services de police étaient "parfaitement au courant" de la présence avant la rencontre des supporters bordelais et n'ont "réalisé aucune action" pour mettre de côté, ou sécuriser, ces supporters interdits de déplacement. Côté Ajaccien, on affirme que les fans bordelais ont utilisé la billetterie de l'ACA totalement normalement et qu'il est "impossible" de distinguer un supporter de Bordeaux, d'un supporter lambda ou de l'ACA.

Nicolas Pelletier