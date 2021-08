L’UNFP vole au secours d’Adli, écarté par la direction de Toulouse pour avoir refusé des offres

Le syndicat national des joueurs, l’UNFP, a publié un communiqué ce jeudi soir dans lequel il s’insurge contre la situation d’Amine Adli. Damien Comolli, le président du Toulouse FC, avait affirmé que l’attaquant ne jouerait plus jusqu’à fin août.

Un soutien de poids pour Amine Adli. Le jeune attaquant toulousain (21 ans) a refusé des offres pour quitter son club tout en ayant repoussé des propositions de prolongation, alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Devant l’attitude de son joueur, Damien Comolli, président du TFC, avait déclaré mardi qu’il serait privé de matchs jusqu’à la fin du mercato.

Une décision qui ne passe pas auprès de l’UNFP. Dans un communiqué mis en ligne ce jeudi, le syndicat des joueurs dénonce la menace du président de Toulouse: "Toujours le même refrain. Au Toulouse Football Club, voilà que l’on n’hésite pas à dénigrer publiquement Amine Adli, "coupable" de vouloir poursuivre son contrat de travail avec le club de Haute-Garonne, alors que ce dernier veut l’obliger à être transféré."

"L’UNFP demande que l’attaquant soit dès maintenant remis à la disposition de son entraîneur"

"Pour l’UNFP, Amine Adli est donc totalement dans son droit et s’il doit quitter demain le TFC, ce sera parce qu’il l’aura décidé et qu’il aura choisi son nouveau club, poursuit le syndicat. L’UNFP demande donc que l’attaquant soit dès maintenant remis à la disposition de son entraîneur, qui jugera, sur des critères sportifs et uniquement ceux-là, de le faire disputer ou pas les prochaines rencontres de Ligue 2, sans avoir à attendre le 1er septembre 2021."

L’UNFP rappelle également que l’attaquant, pisté par le Bayern Munich, avait élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée et que "l’empêcher, de jouer en compétition est donc une entrave manifeste à l’exercice de son activité professionnelle et porte gravement atteinte à sa liberté de travail" Avant de préciser que le syndicat se rapprochera du joueur et du club pour trouver la meilleure solution pour les deux clans.