Le Paris FC va jouer son prochain match "à domicile" au Mans après les incidents contre l'OL

Le 17 janvier, le Paris FC sera opposé au Havre. Suspendus pour cinq matchs de stade Charléty après les incidents face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de France, les pensionnaires de Ligue 2 joueront leur prochaine rencontre à domicile à la MMArena du Mans.

Quatrième au classement en Ligue 2 et sur une série de six victoires consécutives en championnat, le Paris FC est dans la course aux deux premières places pour accéder directement à la Ligue 1 la saison prochaine. À seulement un point du deuxième Toulouse, les Parisiens doivent continuer sur leur lancée.

Afin d’atteindre les premières places, les troupes de Thierry Laurey affronteront Le Havre le 17 janvier (à 20h45). Cependant, cette rencontre qui était censée se jouer au stade Charléty se jouera ailleurs. Rappelons qu’à cause des incidents survenus lors du match de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, le club présidé par Pierre Ferracci ne peut plus utiliser cette enceinte pendant cinq matchs.

Direction le Mans pour le Paris FC

Pour ce duel face aux hommes de Paul le Guen, le Paris FC utilisera donc la MMArena qui est le stade du Mans. Notons que le club a annoncé via un communiqué que la vente de billet "s’effectuera uniquement au stade le jour même."

Malgré les multiples protestations de Pierre Ferracci, le Paris FC n’est pas prêt de profiter de l’avantage de jouer à domicile. Pourtant, le dirigeant a martelé que la sécurité au stade Charléty n’était pas en cause durant les évènements survenus il y a quelques semaines: "Quand il y a des complices, il y a des choses dangereuses qui vont rentrer dans le stade. La question de la sécurité, ça ne règlera pas le problème des fous furieux qui rentrent dans les stades. (…) Vous voulez qu’on fasse quoi? Qu’on mette un régiment de parachutistes? Qu’on bunkerise le stade?", avait-il martelé lors de l’émission RMC "Rothen s’enflamme".