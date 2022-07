Ligue 2: après la rétrogradation de Bordeaux, Villefranche se prépare à la montée

Barragiste malheureux pour la montée en Ligue 2, le club de Villefranche-Beaujolais espère profiter de la rétrogradation de Bordeaux pour accéder à la deuxième division. Le club prépare aussi une riposte légale si la LFP décidait de ne pas repêcher une équipe comme l'y autorise son règlement.

Après l'annonce de la rétrogradation des Girondins de Bordeaux, le club de Villefranche-Beaujolais se prépare à la Ligue 2. En effet, si les recours envisagés par le club bordelais ne donnent rien, la direction du club du Rhône ne voit pas comment elle ne pourrait pas accéder à la deuxième division française.

C'est donc le branle-bas de combat en ce moment pour s'adapter à cette possible accession sur tapis vert. Il faut adapter les budgets (qui devront être valider par la DNCG), les moyens humains, et changer le stade pour les rencontres à domicile.

Des matchs prévus à Gueugnon

La direction a porté son choix sur le stade de Geugnon. Stade qui devra être inspecté dans la deuxième quinzaine de juillet pour en vérifier la conformité au niveau Ligue 2. Seul hic: Villefranche est pour l'instant stoppé dans son recrutement ne sachant pas encore officiellement dans quel championnat il évoluera la saison prochaine.

Au-delà des derniers recours des Girondins de Bordeaux, comme l'a rappelé le président Gérard Lopez, un autre point de règlement pourrait empêcher Villefranche-Beaujolais d'évoluer en Ligue 2 lors de l'exercice 2022-2023.

Beaujolais prévient la LFP: "On se défendra"

Si le règlement initial du championnat prévoit bien un repêchage, une évolution de celui-ci après l'assemblée générale fin 2021 pourrait bouleverser l'avenir du club bourguignon. Afin de favoriser la transition vers le passage à une Ligue 2 à 18 équipes à partir de la saison 2023-2024, la LFP a inclus la possibilité de ne repêcher aucune équipe en cas de rétrogradation par la DNCG. Une situation qui n'entache pas la confiance du président du FCVB, Philippe Terrier.

"Cela signifie qu'on est en Ligue 2, a lancé le dirigeant auprès du média local Le Patriote après la sanction en appel contre Bordeaux. Quand on lit les textes, c'est clair, donc maintenant, on attend une confirmation écrite de la Fédération [...] Mais même sans ça, on se doit d'être repêché."

Et si la LFP décidait finalement ne pas permettre l'accès à la L2 à Villefranche-Beaujolais, son président a préparé une réponse légale.

"On se défendra. On fera les démarches nécessaires auprès de la LFP. Mais on espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. J'ai laissé des messages sur les portables de plusieurs personnes de la Ligue."