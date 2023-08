Ligue 2: avec ses 12 millions d'euros dépensés, Bordeaux "veut absolument la montée"

Les Girondins de Bordeaux ne se cachent pas : la montée en Ligue 1 est capitale pour le projet du club dirigé par Gérard Lopez. Les Marine et Blanc se sont donnés les moyens de leurs ambitions en dépensant 12 millions d’euros cet été et en renforcement intelligemment leur effectif. À quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 2, RMC Sport dresse le bilan du mercato bordelais.

Weissbeck, Livolant, l’arrivée de joueurs matures pour franchir un cap

Ce sont les deux noms ronflants de l’été bordelais. En quelques semaines, Bordeaux a réussi à attirer le capitaine de Sochaux Gaëtan Weissbeck (prêt à avec option d’achat d’1,4 millions) et celui de Guingamp Jérémy Livolant (1,25 millions plus 500 000 euros de bonus). À 26 et 25 ans, le futur numéro 10 bordelais et l’ailier devront amener de la maturité à l’effectif girondin. Ils cumulent 291 matchs de Ligue 2 à eux deux.

"Ils ont le niveau Ligue 1", analyse le directeur sportif Admar Lopes. "Ils vont nous apporter leurs connaissances de la Ligue 2 et leurs qualités humaines en plus de leur technique. La saison dernière, pendant quelques matchs ça manquait de maturité dans la gestion. On voulait des hommes de caractère."

Vipotnik le buteur attendu, Pedro Diaz la pièce manquante au milieu

Il est le successeur de Josh Maja et devra encore plus peser que son prédécesseur dans la surface de réparation. Zan Vipotnik, jeune attaquant slovène de 21 ans, a débarqué de Maribor contre 2,7 millions d’euros plus des bonus. Il a marqué 20 buts en 30 matchs de championnat avec Maribor et était courtisé par plusieurs clubs en Italie ou en Grèce. Bordeaux le suivait depuis plusieurs mois et l’aurait d’ailleurs fait venir si le club était monté en Ligue 1.

Il a signé un contrat de cinq ans. Pour sa première expérience à l’étranger, il a une réelle pression sur ses épaules et mènera l’attaque bordelaise avec Aliou Badji. Vipotnik a déjà marqué 2 fois en préparation. "C’est un vrai buteur", confie Admar Lopes. "On a construit tout l’effectif pour essayer de tirer le meilleur de ses qualités et de celles de Badji. Ce n’est pas un pari, il peut nous apporter beaucoup de présence dans la surface, ce qu’on n’avait pas l’an dernier."

L’Espagnol de 25 ans Pedro Diaz est lui le dernier arrivé en Gironde contre un chèque de 2 millions d’euros qui pourrait monter jusqu’à 3,5 millions si Bordeaux active toutes les options. Un investissement conséquent pour l’ancien milieu de Gijon qui va apporter une touche technique dans le centre du terrain. "Mais pas seulement", souligne Lopes. "C’est un relayeur qui peut jouer dans différents systèmes, meneur reculé ou avancé. Dans la gestion du rythme, on veut être acteur des matchs, avoir le ballon, et il a le profil pour ça. C’est un joueur avec une qualité de passe au-dessus de la moyenne, dans le jeu court et long, une bonne qualité de frappe aussi."

Marcelin, Cassubie, la jeunesse ambitieuse

Harrison Marcelin (23 ans, défenseur, Monaco) et Yohan Cassubie (22 ans, milieu de terrain, Niort) se sont engagés libres avec Bordeaux pour amener de la concurrence dans un effectif qui en aura besoin. Les deux jeunes potentiels veulent lancer définitivement leur carrière. Marcelin n’a pas joué à Monaco et a eu une saison perturbée l’an passé au Cercle Bruges. Cassubie, qui a signé à Bordeaux en janvier et refusé de prolonger à Niort, s’est lui entrainé toute la saison avec l’équipe réserve avant de rejoindre la Gironde.

Il sort d’une saison blanche mais a été un des très bons éléments de la préparation. "Yohan, c’est un joueur avec beaucoup d’intensité et de volume, de la rigueur tactique", détaille Lopes. "Un joueur d’équipe, de travail, mais techniquement à l’aise. On le suivait depuis la saison 2021-2022 mais Niort demandait une grosse indemnité de transfert. Harrisson je pense qu’il a un fort potentiel, un profil de top défenseur central par rapport à sa taille (1m97), sa qualité de vitesse, sa relance. On a un process en place capable de développer ce profil de joueur."

Des discussions toujours en cours pour Bakwa, Mwanga et Bokélé

Ce sont les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif et les révélations de la saison dernière. Dilane Bakwa (20 ans), Junior Mwanga (20 ans) et Malcom Bokélé (23 ans) ont des courtisans. Comme révélé par Sud-Ouest, Strasbourg souhaite bien enrôler Bakwa et Mwanga, les deux clubs sont toujours en relation même si les contacts se sont refroidis. Admar Lopes se laisse quelques jours pour voir l’évolution des échanges avec le club alsacien. Bokélé, international camerounais, a lui des touches en Ligue 1 et son profil puissant plaît en Angleterre.

Bordeaux n’a pas la capacité de refuser d’offres importantes pour ces trois joueurs qui s’entraînent toujours avec les pros même s’ils n’ont pas participé aux derniers matchs de préparation. Et même si les Girondins comptent bien vendre cet été après l’investissement important de Gérard Lopez pour passer la DNCG (40 millions injectés), ils ne sont pas dans l’obligation de brader leurs jeunes talents. Rémi Oudin et Alberth Elis ne font plus partie des plans des dirigeants et du staff. Malgré l’état d’esprit d’Oudin irréprochable, les deux parties cherchent une porte de sortie. L’attaquant du Honduras a encore trois ans de contrat et Bordeaux souhaite trouver une solution pour se délester de ces deux salaires.

12 millions dépensés, le club de L2 qui recrute le plus

Même si quelques mouvements ne sont pas encore à exclure, Bordeaux ne devrait plus beaucoup recruter dans le sens des arrivées. Malgré tout, le staff se laisse le temps de voir le niveau de Rafal Straczek (24 ans) dans le but, propulsé numéro un après le départ de Gaëtan Poussin à Saragosse. Si le niveau de jeu lors des premiers matchs de Ligue 2 ne convient pas à David Guion, Bordeaux pourrait se montrer actif dans ce secteur de jeu. Les Girondins attendent des départs avant de réfléchir à de potentiels renforts mais ce n’est pas la tendance.

Pour la première fois depuis son arrivée à Bordeaux, Admar Lopes a pu travailler sereinement, avec des moyens et a été actif très tôt dans ce mercato. La majorité des premières options souhaitées par le club ont pu rejoindre la Gironde. Au total, Bordeaux a dépensé près de 12 millions d’euro sur ce mercato estival avec les options d’achat d’Aliou Badji (3,5 millions) et Clément Michelin (1 million) et est le club à avoir le plus recruté en Ligue 2 avant la reprise. Une dynamique positive qui montre les ambitions des Marine et Blanc. "La montée est absolument capitale", lâche sans concession Admar Lopes. "On ne va pas se cacher, on veut absolument la Ligue 1 et on pense qu’on a mis les moyens et qu’on a fait ce qu’il faut au niveau du recrutement. On va mettre tout ce qu’il faut en place, toutes nos forces pour essayer de monter."