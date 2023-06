Bordeaux: le plan de Gérard Lopez pour passer l'examen devant la DNCG

Pour couvrir le déficit des Girondins, qui passent ce mercredi devant la DNCG, le président du club Gérard Lopez devrait apporter en son nom propre 40 millions d'euros, d'après une information de L'Equipe.

La crainte était de mise pour les Girondins, à l'occasion ce mercredi de leur passage annuel et redouté devant la DNCG, le gendarme financier du football français. Mais contrairement à ce qui était escompté, l'audition devrait mieux se passer que prévu cette année: d'après une information de L'Equipe, Gérard Lopez, le président du club, devrait apporter en son nom propre 40 millions d'euros aux comptes courants bordelais.



L'homme d'affaires luxembourgeois en aurait informé la DNCG directement, via un document transmis en amont de l'audience. Dans celui-ci, il indique procéder à un apport financier sans passer par son entreprise, Joga Bonito. Une manière d'alléger le déficit du club sans pour autant vendre des joueurs et s'affaiblir sportivement. La dette des Girondins envers leur principal créancier, Fortress, ne s'éléverait plus qu'à 4,70 millions d'euros, contre 60 millions il y a un an.

Un long passif avec la DNCG

Propriétaire des Girondins depuis 2021, Lopez veut ainsi s'éviter les déboires qu'il a connu avec la DNCG lors des deux précédentes saisons, pour ainsi débuter l'exercice 2023-2024 sur des bases sereines. En 2021, Bordeaux avait en effet été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire, jusqu'à ce que l'actuel président ne parvienne à finaliser son projet de reprise. L'année suivante, le club avait été menacé de National, avant qu'un recours devant le CNOSF n'officialise finalement son maintien en deuxième division.



S'il faut encore attendre la décision finale de la DNCG, qui n'est pas acquise, les Bordelais semblent bien partis pour disputer une nouvelle saison en Ligue 2... mais pas en Ligue 1, comme ils l'espéraient encore il y a peu. Le CNOSF a en effet confirmé dans l'après-midi la défaite des Girondins face à Rodez, à l'occasion de la dernière journée de championnat. Une décision que le club a dit "accepter" mais regretter.