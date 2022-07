Ligue 2: Bastia va recréer son stade Furiani dans le metaverse

Comme d'autres clubs, le SC Bastia a décidé de se lancer dans les NFT et le metaverse. Le stade de Furiani va ainsi avoir droit à sa version virtuelle.

Du réel au virtuel. Comme Manchester City avec l'Etihad Stadium, le Sporting Club de Bastia compte reproduire son stade de Furiani dans le "métavers" ("metaverse" en anglais), cet univers numérique immersif, présenté comme l'avenir de l'internet, qui vise à prolonger la réalité physique via la réalité augmentée ou virtuelle pour faire passer le web de la 2D à la 3D. Le club corse, qui débutera la saison de Ligue 2 samedi contre Laval (19h), s’est associé pour ce nouveau projet à la plateforme Payfoot.

"Nous nous sommes engagés avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure car nous croyons fermement aux outils digitaux pour nous rapprocher de nos supporters et leur offrir de nouvelles expériences, explique dans un communiqué Claude Ferrandi, le président du Sporting. La création d’un stade virtuel permettra à tous les fans de notre club à travers le monde, qui n’ont pas la chance de résider à proximité, de participer beaucoup plus activement à la vie du club. C’est résolument l’avenir et nous sommes fiers de montrer la voie."

Des NFT à gagner

En participant à des jeux et d’autres activités, les supporters pourront aussi gagner des NFT. Pour rappel, les "Non-Fungible Tokens" (ou "jetons non fongibles" en français) sont des actifs numériques uniques dont l’authenticité peut être prouvée par leur enregistrement sur la blockchain, un réseau de transactions maintenu par une "chaîne de blocs" entre des milliers d’ordinateurs à travers la planète et réputé infalsifiable. Depuis plusieurs mois, les NFT se multiplient dans le monde du football, touchant un nouveau type de collectionneurs et de spéculateurs.

De Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé en passant par Gerard Piqué, Antoine Griezmann et Neymar, tous ces footballeurs ont décidé de se lancer dans le business des NFT.