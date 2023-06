Ligue 2: Bordeaux sous tension avant le passage devant la DNCG

Les Girondins se préparent à passer une nouvelle épreuve devant la DNCG ce mercredi. Les Marines et Blanc doivent présenter un budget qui tient la route pour la saison 2023-2024. Le déficit est chiffré à 38 millions.

La situation financière bordelaise a beau être bien plus saine que l'été dernier, elle reste problématique. Condamnés à rester en Ligue 2, les Girondins doivent faire face à un déficit de 38 millions d'euros à combler. Les équipes de Gérard Lopez travaillent avec acharnement sur cette échéance, même si elles attendent toujours le jugement du CNOSF suite au verdict de la commission de discipline concernant les incidents de Bordeaux-Rodez. Bordeaux a fortement réduit sa masse salariale ainsi que sa dette auprès de ses créanciers (King Street, Fortress), et c'est un vrai point positif, mais le club reste sujet à de nombreux coûts élevés pour un club de Ligue 2.

Aucune vente de joueurs enregistrée avant le passage devant la DNCG

Si, pendant un temps, l'arrivée d'investisseurs dans le capital était la piste privilégiée, elle a depuis été abandonnée, les différents candidats ciblés n'ayant pas encore donné suite. Pour remettre les fonds propres du club à zéro, Gérard Lopez via son entreprise Joga Bonito, principale actionnaire de Bordeaux, va devoir remettre la main à la poche comme il l'a déjà fait en janvier. Comme annoncé par "Sud Ouest", un prêt d'actionnaire est la solution envisagée ces derniers jours par le président girondin. La métropole bordelaise va aider une nouvelle fois son club phare en étalant le remboursement de certaines dettes tout comme pour le loyer du Matmut Atlantique.

L'autre option solide pour remettre les comptes à flot est de faire des transferts. Aucune vente n'a encore été enregistrée avant le passage devant la DNCG, prévu ce mercredi, mais Bordeaux a de nouveau des actifs avec de la valeur après cette belle saison en Ligue 2. Les jeunes Bakwa, Mwanga et Bokélé sont courtisés, tout comme l'international norvégien Stian Gregersen. De potentielles ventes qui vont soulager les finances, même si la direction sportive ne compte pas perdre tous ses atouts cet été. Comme révélé par France Bleu, les Girondins ont touché un peu plus de 7 millions d'euros du FC Nantes pour le transfert d'Emiliano Sala en 2019. Une somme qui est destinée à rembourser encore un peu plus les créanciers du club. Le passage devant la DNCG s'annonce cependant une nouvelle fois tendue pour les Girondins.