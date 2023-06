Bordeaux-Rodez arrêté: les Girondins dénoncent des sanctions "disproportionnées" et vont faire appel auprès du CNOSF

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé leur volonté de saisir le CNOSF après la décision rendue lundi par la commission de discipline de la LFP au sujet du match arrêté de la 38e journée de Ligue 2 face à Rodez. Perdant sur tapis vert en raison d'une atteinte physique d'un supporter sur un joueur ruthénois, Bordeaux raterait la montée en Ligue 1.

Il fallait s'y attendre compte-tenu des conséquences. Privé de la montée en Ligue 1 après les sanctions de la commission de discipline de la LFP, Bordeaux va porter l'affaire devant le CNOSF. Le club girondin a confirmé intejetté appel du verdict portant sur le match arrêté de la 38e journée de Ligue 2 face à Rodez.

"La commission de discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence, a indiqué le club via un communiqué partagé sur les réseaux socieux. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive."

Trois sanctions contre Bordeaux

Candidat à la montée dans l'élite, un an après avoir été relégué, Bordeaux devait absolument l'emporter face à Rodez pour espérer retrouver la Ligue 1. Mais après l'ouverture du score par Lucas Buades, un mouvement de foule a entraînée une "atteinte physique" contre le milieu ruthénois selon les mots de la LFP.

Après l'interruption puis l'arrêt de la rencontre, la commission de discipline de la LFP a mené son instruction puis sanctionné les Girondins par:

La perte par pénalité de la rencontre FC Girondins de Bordeaux – Rodez Aveyron Football comptant pour la 38e journée de Ligue 2 BKT

Retrait d’un point ferme pour la saison 2023-2024

Fermeture pour deux matchs fermes et deux matchs avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique

Un espoir avec le précédent Metz?

Maintenu en Ligue 2 grâce à ce succès sur tapis, Rodez s'est félicité des décisions de la commission de discipline de la LFP. Automatiquement relegué en National après la victoire du RAF, le FC Annecy n'a pas encore réagi.

Lors des précédents incidents de Nice-OM et de OL-OM, les clubs n'avaient pas fait appel des sanctions prononcées par l'instance disciplinaire de la Ligue. Sanctionné d'un retrait de deux points fermes en 2017 suite à un jet de pétard sur le Lyonnais Anthony Lopes, le FC Metz avait porté l'affaire devant le CNOSF et obtenu gain de cause en obtenant du sursis pour ses points de pénalité. Cette fois, le FC Metz est l'un des gagnants de la décision de la LFP contre Bordeaux, la défaite des Girondins envoie les Grenats en Ligue 1.