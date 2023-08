Ligue 2: choc très impressionnant tête contre tête lors de Guingamp-Dunkerque

Le match comptant pour la deuxième journée de Ligue 2 entre Guingamp et Dunkerque a été interrompu de longues minutes en raison d'un impressionnant choc tête contre tête entre Abdallah Ndour et Rayan Ghrieb. Les deux joueurs sont évacués sur civière.

Des images impressionnantes. Lors du match de la deuxième journée de Ligue 2 entre Guingamp et Dunkerque ce samedi, Abdallah Ndour et Rayan Ghrieb sont restés de longues minutes au sol après un choc tête-contre-tête dans un duel aérien. Les deux joueurs ont finalement été évacués sur civière à la 14e minute.

Une chute impressionnante

Se battant pour éviter que le ballon ne sorte en touche, le défenseur guingampais Abdallah Ndour et l'attaquant de Dunkerque Rayan Ghrieb sautent et se cognent mutuellement la tête. Les deux hommes retombent très brusquement au sol, le Guingamp atterrissant même tête la première et s'étale par terre.

Choc tête contre tête entre Ndour et Ghrieb lors de Guingamp-Dunkerque, 12 août 2023 © Capture écran

Très vite, coéquipiers et staffs médicaux se réunissent autour des deux joueurs qui ne parviennent pas à se relever. Rayan Ghrieb lui saigne de la tête et voit le médecin du club lui appliquer des compresses, qui se remplissent rapidement de tâches ensanglantées. Abdallah Ndour lui nécessite plus d'attention et la protection civile intervient pour aider le staff guingampais.

Evacués sur civière

Tous deux suivent le protocole commotion et sont finalement évacués tour à tour sur civière, Ndour ne parvenant pas à reprendre ses esprits. Rayan Ghrieb lui semble conscient malgré son saignement à la tête, mais les médecins ne préfèrent pas prendre de risque. Ils sortent sous les applaudissements du public du Roudourou.

Choc tête contre tête entre Ndour et Ghrieb lors de Guingamp-Dunkerque, 12 août 2023 © Capture écran

Abdallah Ndour sortant sur civière lors de Guingamp-Dunkerque, 12 août 2023 © Icon Sport

Rayan Ghrieb sortant sur civière lors de Guingamp-Dunkerque, 12 août 2023 © Icon Sport

Les deux hommes ont passé plus de six minutes au sol et à être soignés avant de quitter le terrain. Ils sont remplacés par Vincent Manceau pour Abdallah Ndour et Alain Ipiele pour Rayan Chrieb. Les deux clubs n'ont pas communiqué sur l'état de santé de leurs joueurs.