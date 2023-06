Ligue 2: dénouement de la course à la montée, six clubs encore menacés d’une descente… tous les enjeux d’une folle 38e journée

La Ligue 2 va connaître son épilogue ce vendredi soir avec le multiplex de la 38e journée (20h45). Montée en Ligue 1, descentes… le suspense est à tous les étages.

• La course à la montée: qui de Le Havre, Metz ou Bordeaux va rester sur le carreau ?

La montée leur tend les bras depuis des semaines. Mais les Havrais vont trembler jusqu’au bout. Large leader de Ligue 2 pendant une grande partie de la saison, le club normand n’y arrive plus en cette fin de saison. Les hommes de Luka Elsner restent sur trois matchs sans victoire (deux défaites, un nul) et sont donc toujours sous la menace de Metz et de Bordeaux.

Une première cartouche a été gâchée la semaine passée au Stade Océane, mais le HAC (72 points) garde tout de même son destin en main. Ce vendredi soir, la donne est simple: un nul face à Dijon (relancé par l’arrivée de Pascal Dupraz, invaincu depuis le 1er avril et toujours en lutte pour son maintien) suffira à envoyer les Havrais en Ligue 1. En cas de défaite, il faudra observer fébrilement les autres résultats de la soirée, d’autant que leur différence de buts - la plus faible du trio de tête - ne leur laisse aucune marge.

Derrière les Havrais, Metz et Bordeaux sont en embuscade. Les deux clubs sont à égalité de points (69), avec un léger avantage pour les Messins à la différence de buts (+27 contre +24). Les Girondins partent donc avec un léger temps de retard, mais un énorme carton face à Rodez pourrait leur permettre de repasser devant Metz, même en cas de succès des Lorrains à Saint-Symphorien face à Bastia. De quoi espérer à un sacré feu d’artifice.

La situation en haut de tableau



1. Le Havre, 72 pts (+26)

2. Metz, 69 pts (+27)

3. Bordeaux, 69 pts (+24)

• La lutte pour le maintien: six équipes toujours en ballotage

En bas, la bataille promet d’être au moins aussi intense. Si Nîmes (19e) et Niort (20e) sont déjà condamnés, six clubs, situés entre la 13e et la 18e place, se tiennent en trois points. Tous les scenarii sont donc envisageables au cours des 90 dernières minutes de la saison.

Avant cette 38e journée, ce sont pour l'instant les Lavallois (17es) et les Dijonnais (18es) qui sont virtuellement relégués en N1. Un revirement de situation semble légèrement plus accessible pour les Mayennais, qui se déplacent chez des Amiénois démobilisés (12e), que pour les Bourguignons, opposés au leader havrais.

Valenciennes (13e), Annecy (14e), Pau (15e) et Rodez (16e) sont pour l’instant au-dessus de la ligne de flottaison. Mais ils peuvent tous les quatre se retrouver dans la zone rouge en cas de résultat défavorable. Avec 45 points, les Nordistes et les Savoyards ont une petite marge avant leurs déplacements à Saint-Etienne (10e) et au Paris FC (8e). Mais cela semble écrit: dans cette saison complètement folle, tout pourra changer jusqu’à la dernière seconde.

La situation en bas de tableau



13. Valenciennes, 45 pts (-5)

14. Annecy, 45 pts (-11)

15. Pau, 44 pts (-13)

16. Rodez, 43 pts (-6)

17. Laval, 43 pts (-13)

18. Dijon, 42 pts (-4)

---

19. Nimes, 33 pts (-20)

20. Niort, 28 pts (-32)